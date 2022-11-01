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ФОТО: «Плевать на кризис, надо покупать!». В чешских торговых центрах было не протолкнуться

ФОТО: «Плевать на кризис, надо покупать!». В чешских торговых центрах было не протолкнуться

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anastasiia-kn
19 декабря
13:00
58
Предрождественская лихорадка набирает обороты: люди ринулись в торговые центры, чтобы успеть купить последние подарки. Крупные компании сообщили о трехкратном увеличении продаж по сравнению с обычными выходными — продажи выросли во всех «рождественских» категориях. Предлагаем вам ознакомиться со вчерашними фото с предрождественского шопинга в Праге.

ФОТО: «Плевать на кризис, надо покупать!». В чешских торговых центрах было не протолкнуться

 

Крупные ритейлеры сообщают, что чехи покупают больше, чем обычно, несмотря на энергетический и инфляционный кризис.

Последнее воскресенье перед Рождеством в пражском универмаге Palladium на площади Республики.

За неделю до Рождества чехи взяли магазины штурмом и тратят в три раза больше, чем в обычные выходные.

Уже в третье воскресенье адвента торговцы сообщали о рекордных продажах. 

Больше всего продаются игрушки, экзотические фрукты, мясо, фитнес-браслеты и чехлы для мобильных телефонов.

В первые выходные адвента оборот крупных ритейлеров увеличился в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Согласно опросу UniCredit Bank, около трети чехов хотят сэкономить на рождественских покупках в этом году.

Треть чехов заявили в ходе опроса, что хотят потратить на Рождество как минимум на 2 000 крон меньше, чем в прошлом году.

С другой стороны, 9% чехов хотели бы потратить больше, чтобы поддержать привычный образ жизни.

В прошлом году чехи потратили на подарки от 2 500 до 5 000 крон.

Источник: seznamzpravy.cz

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