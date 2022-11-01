ФОТО: «Плевать на кризис, надо покупать!». В чешских торговых центрах было не протолкнуться

Крупные ритейлеры сообщают, что чехи покупают больше, чем обычно, несмотря на энергетический и инфляционный кризис.
Последнее воскресенье перед Рождеством в пражском универмаге Palladium на площади Республики.
За неделю до Рождества чехи взяли магазины штурмом и тратят в три раза больше, чем в обычные выходные.
Уже в третье воскресенье адвента торговцы сообщали о рекордных продажах.
Больше всего продаются игрушки, экзотические фрукты, мясо, фитнес-браслеты и чехлы для мобильных телефонов.
В первые выходные адвента оборот крупных ритейлеров увеличился в среднем на 20% по сравнению с прошлым годом.
Согласно опросу UniCredit Bank, около трети чехов хотят сэкономить на рождественских покупках в этом году.
Треть чехов заявили в ходе опроса, что хотят потратить на Рождество как минимум на 2 000 крон меньше, чем в прошлом году.
С другой стороны, 9% чехов хотели бы потратить больше, чтобы поддержать привычный образ жизни.
В прошлом году чехи потратили на подарки от 2 500 до 5 000 крон.
Источник: seznamzpravy.cz
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