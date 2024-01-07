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В прошлом году в Чехии появилось 39 новых брендов — больше всего за последние 10 лет

Новости 420on
7 января 2024
11:00
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В прошлом году на чешский рынок розничной торговли вышло 39 новых брендов, что стало самым большим показателем за последние 10 лет. Более трети из них относятся к сектору продуктов питания, напитков и бакалеи: в Чехии появилось 14 таких брендов. Далее следует сектор моды с девятью брендами. По странам происхождения больше всего брендов пришло из Италии — восемь, пять — из Словакии и четыре — из Франции.
Это следует из информации на сайте консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которая уже 10 лет отслеживает чешский рынок. 
 
По данным Cushman & Wakefield, среди наиболее значимых брендов, вышедших на рынок Чехии в прошлом году, — Victoria’s Secret, Popeyes, Signorvino, Rossopomodoro и Zadig & Voltaire.
 
По словам Яна Котрбачека, руководителя отдела аренды торговых площадей в Центральной и Восточной Европе, чешский рынок и, в частности, Прага остается главными воротами в Центральную и Восточную Европу для розничных брендов.
 
«Присутствие большого количества международных компаний является, помимо прочего, результатом долгосрочного роста покупательной способности населения Чехии и развития бизнес-среды, в которой компании процветают», — отметил он.
 
«Очень важно то, что Чехия и, в частности, Прага — это важное европейское и мировое туристическое направление», — добавил Котрбачек.
 
В центре Праги и крупных торговых комплексах туристы составляют очень значительную часть клиентов, отметил он. Так, в прошлом году в Прагу отправились 33 новых бренда, Брно и Острава приняли по два, Хата и Градец-Кралове — по одному.
 
По словам Котрбачека, в этом году для чешского рынка готовятся новые концепции брендов, которые уже представлены в Чехии.
 
«Мы также ожидаем появления новых брендов, среди которых я могу назвать предстоящее открытие Five Guys, еще одной сети быстрого питания в центре Праги», — добавил он.
 
Victoria’s Secret и Popeyes вызвали наибольший ажиотаж
 
По данным Cushman & Wakefield, в прошлом году чешский рынок всколыхнули два имени: американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret, который в мае открыл свой первый местный магазин в пражском торговом центре Westfield Chodov, и американская сеть ресторанов быстрого питания Popeyes, которая с начала ноября работает на Вацлавской площади в Праге.
 
«В пражском выставочном центре Manes открылась очень популярная терраса Aperol Spritz, в Manifesto Market — концепция Holy Pasta, на улице На Пршикопе — чайная The Alley, а в торговых центрах — итальянские концепции Rossopomodoro (Palladium) и Signorvino (Westfield Chodov)», — говорится в сообщении консалтинговой компании.
 
Сегмент товаров класса люкс пополнился итальянским брендом зимней одежды MooRER на пражской улице Майзелова и французским модным брендом Zadig & Voltaire на улице Широка.
 
«Всемирно известный обувной бренд Jimmy Choo переехал на Парижскую улицу после годичного отсутствия полноценного розничного магазина», — говорится в сообщении Cushman & Wakefield.
 
Компания также сообщила о появлении брендов Bottega Prosecco Bar и Natoo в пражском аэропорту и на Главном железнодорожном вокзале.
 
Продуктовый ритейлер Billa начал открывать малоформатные магазины Viva Billa на автозаправочных станциях, а оптовая компания Makro ориентируется на посетителей центра Праги и офисных районов своими магазинами Bonveno.
 
Шоколадные кондитерские изделия Toblerone теперь продаются в специализированном магазине в Fashion Arena Prague Outlet.
 
Чехия магазины бизнес инвестиции

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