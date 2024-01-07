В прошлом году в Чехии появилось 39 новых брендов — больше всего за последние 10 лет

Это следует из информации на сайте консалтинговой компании Cushman & Wakefield, которая уже 10 лет отслеживает чешский рынок.

По данным Cushman & Wakefield, среди наиболее значимых брендов, вышедших на рынок Чехии в прошлом году, — Victoria’s Secret, Popeyes, Signorvino, Rossopomodoro и Zadig & Voltaire.

По словам Яна Котрбачека, руководителя отдела аренды торговых площадей в Центральной и Восточной Европе, чешский рынок и, в частности, Прага остается главными воротами в Центральную и Восточную Европу для розничных брендов.

«Присутствие большого количества международных компаний является, помимо прочего, результатом долгосрочного роста покупательной способности населения Чехии и развития бизнес-среды, в которой компании процветают», — отметил он.

«Очень важно то, что Чехия и, в частности, Прага — это важное европейское и мировое туристическое направление», — добавил Котрбачек.

В центре Праги и крупных торговых комплексах туристы составляют очень значительную часть клиентов, отметил он. Так, в прошлом году в Прагу отправились 33 новых бренда, Брно и Острава приняли по два, Хата и Градец-Кралове — по одному.

По словам Котрбачека, в этом году для чешского рынка готовятся новые концепции брендов, которые уже представлены в Чехии.

«Мы также ожидаем появления новых брендов, среди которых я могу назвать предстоящее открытие Five Guys, еще одной сети быстрого питания в центре Праги», — добавил он.

Victoria’s Secret и Popeyes вызвали наибольший ажиотаж

По данным Cushman & Wakefield, в прошлом году чешский рынок всколыхнули два имени: американский бренд нижнего белья Victoria’s Secret, который в мае открыл свой первый местный магазин в пражском торговом центре Westfield Chodov, и американская сеть ресторанов быстрого питания Popeyes, которая с начала ноября работает на Вацлавской площади в Праге.

«В пражском выставочном центре Manes открылась очень популярная терраса Aperol Spritz, в Manifesto Market — концепция Holy Pasta, на улице На Пршикопе — чайная The Alley, а в торговых центрах — итальянские концепции Rossopomodoro (Palladium) и Signorvino (Westfield Chodov)», — говорится в сообщении консалтинговой компании.

Сегмент товаров класса люкс пополнился итальянским брендом зимней одежды MooRER на пражской улице Майзелова и французским модным брендом Zadig & Voltaire на улице Широка.

«Всемирно известный обувной бренд Jimmy Choo переехал на Парижскую улицу после годичного отсутствия полноценного розничного магазина», — говорится в сообщении Cushman & Wakefield.

Компания также сообщила о появлении брендов Bottega Prosecco Bar и Natoo в пражском аэропорту и на Главном железнодорожном вокзале.

Продуктовый ритейлер Billa начал открывать малоформатные магазины Viva Billa на автозаправочных станциях, а оптовая компания Makro ориентируется на посетителей центра Праги и офисных районов своими магазинами Bonveno.

Шоколадные кондитерские изделия Toblerone теперь продаются в специализированном магазине в Fashion Arena Prague Outlet.