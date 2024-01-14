Знаменитый магазин игрушек Hamleys в Чехии закрывается после восьми лет работы

Известная компания по производству игрушек Hamleys уходит из Чехии, так как чешский инвестор не смог договориться о лицензии. Инвестор Павел Чмелик хочет продолжить продажу товаров, но под новым брендом The Playground, который ориентирован на крытые развлекательные центры, сообщают Hospodářské noviny (HN).

Прошло почти восемь лет с тех пор, как старейшая в мире компания по производству игрушек, британская Hamleys, вышла на чешский рынок. Тогда она открыла самый большой магазин такого рода в Европе в бывшей штаб-квартире банка ČSOB на улице На Пршикопе в центре Праги.

Однако к концу прошлого года бренд начал исчезать из магазина. Магазин продолжает работать без ограничений, только британский логотип был заменен на бренд The Playground. По данным HN, изменения связаны со спорами между чешским инвестором, компанией Inexad предпринимателя Павла Чмелика, и компанией Hamleys, которую в 2019 году купила индийская розничная группа Reliance Retail.

«Мы не согласились продлевать наше сотрудничество с Hamleys. Проще говоря, каждый из нас верил в нечто свое. Hamleys хотел традиционный магазин игрушек, а мы хотели крытый развлекательный центр, куда люди ходят в первую очередь развлекаться», — сказал Чмелик в ответ на вопрос HN. Представители индийской группы не ответили на вопросы до истечения срока.

По словам Чмелика, его компания хочет продолжать продавать товары, которые относятся к развлекательному центру. «Это не только игрушки, но и товары для широкого круга покупателей. Можно даже сказать, что классических игрушек станет меньше. Мы реализуем новую концепцию под брендом The Playground, который своим названием описывает нашу долгосрочную цель», — сказал Чмелик.