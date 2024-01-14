Торговый центр Kotva в Праге закрывается на реконструкцию. Покупателей ждут огромные скидки

В начале недели некоторые магазины уже опустели. Остались пустые витрины и стеллажи, например, для ювелирных изделий с бриллиантами или одежды на первом этаже. В других местах люди узнавали, что магазины в торговом центре закрываются 1 февраля. Подземная парковка и автомойка пока останутся открытыми.





Владельцем универмага, который в 70-х годах был символом изобилия и богатства социализма, является компания Generali Real Estate. Цель масштабного преобразования Kotva — вернуть ей престиж и статус ведущего торгового центра в историческом центре Праги, написали на сайте советники администрации Праги 1.





«В настоящее время мы не комментируем реконструкцию Kotva и не можем сообщить никаких подробностей», — цитировал несколько дней назад журнал Forbes Лоренцо Симончелли, директора по коммуникациям холдинга Generali CEE, которому принадлежит компания.





Советник Праги 1 Карел Грабейн Прохазка (ANO) сообщил, что после реконструкции на нижних этажах останутся магазины. Над ними будут располагаться офисы, а выше — рестораны. Он считает такое сочетание оптимальным.





Kotva останется прежней по внешнему виду, заверил Прохазка. В идеале преобразования должны начаться в середине года, но чиновники напомнили, что в случае с подобными проектами сложно определить точное время.





«Наш главный интерес заключается в том, чтобы общественные пространства вокруг здания были значительно улучшены по сравнению с тем, что есть сейчас», — сказал Ваха. По его словам, инвестор и архитекторы реконструкции придерживаются того же мнения.





Строительство универмага Kotva началось в 1970 году по проекту Веры и Владимира Махониных. Первых покупателей универмаг принял спустя пять лет.





Строила его шведская строительная компания Siab, что было очень необычно для того времени. План этажа состоит из нескольких соединенных между собой шестиугольников. Здание имеет пять надземных этажей и примерно столько же подземных, где расположены гаражи и супермаркет.





Торговая площадь на момент открытия составляла 22 160 м², а 75 000 покупателей в день обслуживали 2000 сотрудников. До 90-х годов все виды товаров были представлены почти одинаково, затем к ним добавились одежда и модные товары. После 1989 года Kotva столкнулась с отсутствием интереса к аренде торговых площадей.