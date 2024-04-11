Магазины Tesco в Чехии больше не будут работать круглосуточно
3 мая 2024
13:00
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Посетители супермаркетов Tesco больше не смогут делать покупки по ночам. Сеть супермаркетов отменила с 1 мая режим работы нон-стоп в своих пражских магазинах в Эдене и Летнянах, которые были последними в своем роде. Tesco обосновала этот шаг отзывами покупателей.
Компания Tesco предупредила своих покупателей об изменении часов работы магазинов в Эдене и Летнянах с помощью табличек у входа, о чем свидетельствуют фотографии, которыми поделились некоторые пользователи в социальной сети X.
Начиная со среды, 1 мая, магазины работают не 24 часа, а с 6:00 до полуночи каждый день.
«Мы решили изменить часы работы наших пражских магазинов в Эдене и Летнянах, основываясь на отзывах покупателей», — сообщила пресс-секретарь Ива Павлускова.
Оба супермаркета были последними магазинами Tesco, работавшими круглосуточно.
«Мы работаем с каждым магазином индивидуально, чтобы всегда предлагать покупателям лучший опыт покупок», — добавила представительница компании.
Торговая сеть начала сворачивать свою круглосуточную деятельность более десяти лет назад. В 2015 году это было сделано в двух десятках магазинов по всей Чехии, а в последние годы покупатели могли совершать покупки ночью только в Праге.
Британская торговая сеть Tesco работает на чешском рынке розничной торговли с 1996 года, где в настоящее время насчитывается 184 магазина. Кроме того, ей принадлежит сеть магазинов Žabka.
Начиная со среды, 1 мая, магазины работают не 24 часа, а с 6:00 до полуночи каждый день.
«Мы решили изменить часы работы наших пражских магазинов в Эдене и Летнянах, основываясь на отзывах покупателей», — сообщила пресс-секретарь Ива Павлускова.
Оба супермаркета были последними магазинами Tesco, работавшими круглосуточно.
«Мы работаем с каждым магазином индивидуально, чтобы всегда предлагать покупателям лучший опыт покупок», — добавила представительница компании.
Торговая сеть начала сворачивать свою круглосуточную деятельность более десяти лет назад. В 2015 году это было сделано в двух десятках магазинов по всей Чехии, а в последние годы покупатели могли совершать покупки ночью только в Праге.
Британская торговая сеть Tesco работает на чешском рынке розничной торговли с 1996 года, где в настоящее время насчитывается 184 магазина. Кроме того, ей принадлежит сеть магазинов Žabka.
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