За дешевыми товарами в Lidl Outlet выстраиваются длинные очереди. Покупателей не пугает даже снег

С самого утра четверга многие водители задаются вопросом, что происходит в пражском ритейл-парке в Штербоголах. Очереди людей длиной в несколько десятков метров, переполненные парковки и формирующиеся пробки. Ответ — открытие первого в стране аутлета Lidl, который предлагает разнообразные товары — от одежды и детских игрушек до кухонного оборудования, инструментов и средств по уходу за садом — с очень значительными скидками. Ожидается, что скидки составят от 40 до 70%.



Любопытство и желание купить товары за меньшие деньги привлекли в Штербоголы сотни людей. Сеть, которая также пригласила покупателей в аутлет с помощью видеоролика на Facebook, в котором завлекала их бесплатной парковкой перед магазином, подверглась критике в социальных сетях за это.



«Очередь снаружи, очередь внутри к кассам самообслуживания, очередь на парковку... все забито благодаря Lidl, места на парковке не хватает, образуются очереди, и это блокирует движение до самого перекрестка», — гласит один из возмущенных комментариев под постом.



«Пробки просто катастрофа, нулевая парковка для людей, идущих в соседние магазины», — говорит другой комментатор.



Люди также жаловались на плохую парковку и пробки на главной дороге вокруг Штербоголов в социальной сети TikTok. «Я поехал туда на машине. Припарковаться на стоянке было невозможно, так как она была переполнена, поэтому я попытался просто проехать на своей машине прямо через стоянку. У меня ушло больше часа на то, чтобы просто выехать», — написал один из комментаторов. Люди также жалуются на отсутствие товаров в интернет-магазине.



Lidl доказал, что большие скидки привлекают толпы людей в декабре, когда за неделю до Рождества устроил распродажу в пражских Летнянах. Покупатели стояли в длинных очередях. И в воскресенье в Штербоголах интерес людей не ослабел. Очереди у магазина образовались спустя несколько дней после открытия, несмотря на продолжающийся в столице снегопад.



Недавно открывшийся аутлет-магазин расположен в ритейл-парке «Штербоголы» на Кутногорской улице на площади 1 700 кв. метров. Он будет открыт каждый день с 9:00 до 20:00.