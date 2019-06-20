Что думают чехи о смертной казни, наркотиках, проституции и секс-меньшинствах

Чешский Центр изучения общественного мнения (CVVM) в мае 2019 года провел опрос, посвященный социальным проблемам и явлениям. О том, как жители Чешской Республики относятся к наркотикам, смертной казни, проституции, абортам и эвтаназии и считают ли они, что права сексуальных меньшинств по-прежнему ущемляются, — в этом материале.

О смертной казни

Половина респондентов поддерживает высшую меру наказания. 19% из них абсолютно уверены, что смертная казнь должна существовать, еще 31% используют оговорку «скорее». По сравнению с 1992 годом, когда чехам впервые задали такой вопрос, число сторонников высшей меры наказания снизилось с 76%, на 26 процентных пунктов, а количество противников увеличилось вдвое и достигло максимального уровня — 41%. Из тех, кто за смертную казнь, 66% считают, что она приносит необходимую сатисфакцию членам семей жертв, а 41% разделают принцип «око за око, зуб за зуб». Противники чаще всего ссылаются на риск юридической ошибки и злоупотреблений (с этими утверждениями согласились 74 и 73% опрошенных соответственно).

Аборты

Семь из десяти, если точнее, 68% граждан Чешской Республики, считают, что женщины имеют право единолично принимать решение о прерывании беременности. За полный запрет абортов выступают лишь 3%. Авторы опроса отмечают, что в последние годы отношение к этой теме в стране практически не меняется, да и в 1990 году, когда было проведено первое такое исследование, чехи проявили себя довольно либерально: право женщин распоряжаться своим телом поддержали 60% респондентов. Сейчас возможность прервать беременность по желанию больше поддерживают женщины — 71% против 64% среди мужчин, атеисты и те, кто относит себя к сторонникам правых партий. За ограничение и запрет абортов чаще выступают люди старше 60 лет, католики и протестанты и электорат левых политических движений.

Эвтаназия

66% участников исследования считают, что в Чехии следует легализовать эвтаназию для смертельно больных людей. Не поддерживают эту идею 23%, а 11% не определились со своей позицией. Исследователи отмечают, что группы, поддерживающие эвтаназию и право на единоличное право женщин принимать решение об аборте, практически совпадают, а концепция добровольного ухода из жизни при помощи медиков наибольшее отторжение находит у католиков и протестантов.

Проституция

Эта горячая тема расколола чешское общество. 31% респондентов считает, что проституция должна быть легализована и регулироваться законом, как любая другая предпринимательская деятельность. 28% устраивает текущее положение вещей, когда платные сексуальные услуги спокойно существуют в «серой» зоне, а у полиции возникают вопросы только при подозрении в торговле людьми, связи домов терпимости с организованной преступностью и так далее. Еще 21% выступают за полный запрет проституции и наказание не только для тех, кто ей занимается, но и для клиентов.

Стоит отметить, что за приравнивание сексуальных услуг к предпринимательству чаще выступают мужчины, чем женщины (35% против 27%), а дам, напротив, больше среди сторонников радикального запрета (24% против 18% у мужчин). Легализация находит наибольшую поддержку в Праге и Карловарском крае, а в Пльзеньском крае проживает больше всего тех, кто выступает за запрет.

Права сексуальных меньшинств

Авторы исследования поинтересовались у чехов, какими они видят последствия камин-аута в городе или деревне, где проживают. 48% ответили, что объявление о гомосексуальной ориентации не осложнит жизнь человека и его отношения с земляками останутся прежними. 42% придерживаются противоположной позиции (среди таковых больше людей за 60, малообразованных и жителей деревень). 50% опрошенных рассказали, что им неизвестно о представителях сексуальных меньшинств в своем окружении. Есть открытые геи и лесбиянки среди друзей и знакомых у 39% респондентов. Из прав сексуальных меньшинств наибольшую поддержку у участников исследования вызвало заключение гражданского партнерства (75%), усыновление детей партнера (60%), заключение брака и усыновление детей, которые оказались на попечении государства (по 47%).

О зависимостях и употреблении веществ

Терпимее всего чехи относятся к регулярному употреблению табака в различных формах: морально приемлемым его считают 40%. Постоянный прием обезболивающих, снотворного или успокоительных не осуждают 23%, а 18% не видят проблемы в регулярных влзлияниях. При употреблении от случая к случаю опрошенные показали наибольшую лояльность к спиртному — 70% не видят в этом ничего предосудительного, 63% считают морально приемлемым периодический прием упомянутых выше медикаментов.

О наркотиках

81% высказался однозначно против тяжелых наркотиков (героин, метамфетамин и др.), а 43% осуждают и употребление марихуаны. Более четырех пятых, 83%, считают наркоманию важной проблемой для Чехии, а 47% — для места своего проживания. Около половины находят уровень внимания различных ведомств к употреблению наркотиков в стране адекватным, 32% — недостаточным, 3% — избыточным. Наконец, 73% считают, что наркозависимым нужно бесплатно предоставлять консультации, 61% выступает за бесплатное лечение этой категории при ограниченном количестве попыток, 37% — безоговорочно.

Опрос проводился по методу квотной выборки. На вопросы ответили более тысячи жителей Чехии в возрасте от 15 лет.

Источник: CVVM