Как выживает одинокая чешская пенсионерка, у которой остается 3 315 крон от пенсии

Действительно ли пенсионеры так хорошо живут?

«Люди всегда говорят о том, как хорошо живут пожилые, потому что у них много денег, но было бы неплохо, если бы вы увидели, сколько денег у меня остается и что я действительно могу себе позволить», — написала Адела, которой 73 года и которая живет одна в Праге.



С первого марта ее квартплата выросла на 2 300 крон, а коммунальные платежи — на 950 крон в связи с повышением цен и увеличением некоторых платежей в рамках пакета консолидации. Если она оплатит все необходимое, то из пенсии у нее останется только 3 315 крон, которых должно хватить на все остальное, то есть на еду, лекарства и любые медицинские приспособления, медикаменты и другие предметы домашнего обихода. Она также хотела бы продолжать пользоваться интернетом и мобильным телефоном, которые помогают ей поддерживать связь с миром, но на это тоже нужны деньги. В ее ситуации немыслимы походы на кофе, культурные посиделки с друзьями и поездки в отпуск.



Работа нестабильна

Учитывая размер ее дохода, она получает пособие на жилье, без которого действительно не может обойтись. Поэтому она решила решить проблему активно и нашла работу на неполный рабочий день в виде трудового договора, благодаря которому ей удается зарабатывать около 1 500 крон в месяц. Однако она не знает, что будет с временной работой, потому что с 1 июля работодатель будет сообщать о работнике по контракту в Чешское управление социального обеспечения, которое сообщит данные о доходах в Бюро по трудоустройству, что пропорционально уменьшит размер пособия на жилье. И она боится, что если состояние здоровья впоследствии не позволит ей работать, то уменьшенного пособия будет недостаточно.



Пани Адела ведет учет того, сколько и на что она тратит, поэтому она смогла подсчитать, что расходы на еду, одежду, лекарства и другие предметы первой необходимости в прошлом году обошлись ей в среднем в 6 500 крон в месяц, а если добавить 850 крон за интернет и телефон, то в 7 250 крон.





Она считает свое материальное положение неудовлетворительным и в основном беспокоится о том, что произойдет, если ее здоровье значительно ухудшится и она не сможет, например, претендовать на пособие на жилье, или если она понесет большие расходы на лекарства или другие расходы, связанные со здоровьем.





АНКЕТА: СЕМЕЙНЫЕ ФИНАНСЫ

ПЕНСИОНЕРКА АДЕЛА И ЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ



Имя и возраст: Адела, 73 года



Семейное положение и количество детей: разведена, 1 взрослая дочь



Род занятий: пенсионерка (в прошлом специалист по делопроизводству, в основном на государственной службе)



Общий ежемесячный доход семьи: Пенсия 22 315 крон (с 1 января 2024 года) + пособие на жилье 8 095 крон, иногда подработка до 1 500 крон.



Расходы на жилье: с 1 марта 2024 года (после учета правительственного пакета консолидации) 18 860 крон



Расходы на питание, одежду и другие предметы: в прошлом году в среднем 7 250 крон плюс дополнительные расходы на другие нужды (лекарства, экстренные расходы).



На что не хватает средств: «Все, кроме необходимых расходов, я не могу ходить в рестораны или на кофе, на культурные мероприятия тоже не езжу».



Сбережения на черный день: 200 000 в долгосрочном пенсионном плане.



Экономия на детях: «Это больше не относится ко мне, хотя я хотела бы иногда делать подарки своей взрослой дочери или вносить свой вклад, но не могу».



Сколько может вложить в отпуск: «Ничего, я не могу позволить себе отпуска».



Плохие финансовые привычки: никаких нет.



Финансовые цели или желания: жить достойно.



Финансовые страхи: «Меня беспокоит ухудшение здоровья и связанные с этим расходы, а также то, что я не смогу обеспечить себе необходимую социальную поддержку».



Как оценивает свое общее финансовое положение: «Мое финансовое положение неудовлетворительно».



Что посоветует эксперт? Не бояться просить о помощи

«Адела находится в сложной финансовой ситуации, которая наглядно показывает, почему молодым людям необходимо думать о пенсии уже сейчас. Я не могу представить себе, что проведу значительную часть своей жизни в качестве государственного служащего, если государство не позаботится обо мне в старости. Мне очень жаль, потому что пани Адела, безусловно, заслуживает отдыха на море, а не того, чтобы в ее почтенные годы считать каждую копейку. Хорошо, что у нее есть 200 000, это хорошая подушка безопасности на случай неожиданных событий, с которыми ей придется столкнуться», — сказал Йиржи Глухий, генеральный директор и основатель финтех-стартапа Frenkee, и посоветовал несколько конкретных способов помочь Аделе:



«Конечно, есть возможность взять часть денег и попытаться приумножить их через инвестиционную платформу, но при этом ей придется выбрать очень консервативную инвестиционную стратегию, при которой любое падение будет не таким значительным. Это может помочь Аделе немного приумножить свои деньги, но я бы был очень осторожен.



Она также может попросить о помощи — я понимаю, что она хотела бы купить дочери подарок, но не исключено, что на самом деле дочь хотела бы немного помочь матери.



Неплохо бы также взглянуть на услуги, которыми пользуется пани Адела, и поискать на рынке более выгодное предложение. Возможно, можно найти более выгодные тарифы на электричество, газ или воду. То же самое можно сказать о поставщиках услуг мобильной связи и интернета. Сравнение предложений от разных провайдеров может выявить более дешевые варианты пакетных услуг».