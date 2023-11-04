Высокий спрос в Чехии на вегетарианские продукты удивляет, но местное производство отстает

По словам Нидрле, у местных производителей есть простор для развития, например в случае с растительными альтернативами молоку, которые можно производить и из картофеля.

Мартин Ягода, владелец компании Emco, отметил, что доля чешских производителей на рынке альтернатив мясу составляет около 12%, а сыров — 7,3%. Это следует из анализа Nielsen, проведенного по заказу компании. Emco имеет собственную торговую марку Pan Hrášek, под которой выпускает, например, альтернативные гамбургеры. «Мы считаем, что люди будут стремиться к тому, чтобы в рационе увеличилась доля растительной пищи», — сказал он.

Потребители, по его словам, будут руководствоваться как соображениями здоровья, так и заботой об окружающей среде. Он отметил, что производство альтернативных продуктов оказывает значительно меньшую нагрузку на окружающую среду, чем традиционное животноводство.

Компания Nestle выпускает альтернативные продукты питания под торговой маркой Garden Gourmet. Она производит их в городе Крупка (Северная Чехия), где работает около 500 человек. По словам Збынека Хаиндла, менеджера компании по продуктам питания в Чехии и Словакии, годовой объем производства составляет около 15 000 тонн, из которых только часть идет на чешский рынок. Всего в Чехии у Nestle три завода по производству продуктов питания. Растительные альтернативы мясу продаются также под маркой Vegetarian Butcher компанией Unilever.

Хаиндл отметил, что Nestle пришлось придумать подходящие названия для альтернативных продуктов питания в Чехии, чтобы соответствовать чешскому законодательству. Компания выпустила растительную альтернативу рыбному филе. По словам Хаиндла, нельзя использовать такие названия, как fish alternative или fish fillet alternative. В итоге компания назвала свой продукт vegan slice ála fish.

По мнению Министерства сельского хозяйства, подобная маркировка растительных пищевых альтернатив, к примеру вегетарианского масла, яиц или молока, нарушает правила ЕС. Свое мнение оно опубликовало в начале этого года.

Мнение чешских властей по поводу маркировки альтернативных продуктов питания было также опубликовано на сайте Государственного управления сельскохозяйственной и пищевой инспекции (SZPI). В заметке говорится, что некоторые виды маркировки альтернативных продуктов питания нарушают Положение об организации сельскохозяйственных рынков или Положение о предоставлении информации о продуктах питания. В нем также указано, что данное заключение носит информационный характер и только независимые суды могут дать обязательное толкование законодательства при его применении в конкретном случае.