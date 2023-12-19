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Развенчиваем миф: Маленькие магазины оказались дешевле сетевых, а качество совершенно другое
21 декабря 2023
12:00
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Покупаете выпечку в пекарне, мясо — у мясника? Почему? Проще пойти в сетевой магазин и купить все сразу и, главное, дешевле. Ведь в маленьких магазинах все дорого. Так было раньше. Но сейчас однозначно стоит покупать мясо у мясника. И не только потому, что колбаса качественнее, а мясо лучше обработано. Там еще и дешевле — причем значительно. Это касается и других продуктов.
Редакторы посетили небольшие магазины в своих городах и сравнили цены в них с ценами в сетевых магазинах в том же городе. Результат их удивил.
Например, в мясной лавке в Млада-Болеславе килограмм куриных шницелей продается за 129 крон. В местном Albert цена составляет 229 крон. Даже в пражском мясном магазине Terrys Steak на улице Италска в центре города их можно купить дешевле — за 205 крон.
Сети предлагают упакованные продукты, поскольку супермаркеты в основном отошли от непосредственной продажи мяса, колбас и сыра через прилавок.
Самая большая разница в ценах — на холодную нарезку и мясо. Свиной окорок в вышеупомянутом Albert в Млада-Болеславе стоит 30,90 кроны за 100 граммов. В местной колбасной лавке за него платят 22,9 кроны.
В Лисе-над-Лабем (Центральная Чехия) наблюдаются похожие различия. В местном магазине Tesco свиной окорок первого сорта стоит 39,90 кроны, а в местной мясной лавке Fiala сопоставимый свиной окорок с 96-процентным содержанием мяса стоит 25,90 кроны.
Настоящие пекари не готовят выпечку так, как в сетевых магазинах
В супермаркетах выпечка тоже не дешевле. Хотя здесь сравнивать сложнее. Базовая выпечка из замороженных полуфабрикатов, продающаяся в сетях, обычно вообще не встречается на полках пекарен. Они предлагают более качественные продукты собственного производства, и цена на них, соответственно, выше. Самый распространенный хлеб в супермаркетах — тминный «Шумава», который в большинстве из них стоит те же 44,90. Помимо муки и воды, в его состав входят такие ингредиенты, как кукурузная мука, стабилизатор E412, E341, премикс ферментов, улучшитель муки E300.
В посещенных пекарнях не было подобного «хлеба». В Merhautpvo pekařství в Лиса-над-Лабем тминный хлеб сопоставимого размера продавался за 39,90. В Мельнике самый дешевый большой круглый хлеб стоил 46 чешских крон.
В Пльзене хлеб «Кминек» стоит 61 крону в пекарне N&E на Слованах. Это предприятие, хотя и называет себя пекарней, продает более широкий ассортимент продуктов. За свиной окорок, о котором шла речь выше, люди платят 23 кроны, 29,90 кроны в местном Albert, или 25,90 кроны после скидки. В маленький магазин выгоднее пойти даже тогда, когда в больших скидки.
Владелица магазина Мартина Планькова, конечно, не жалуется на отсутствие покупателей. «Мы предлагаем людям в основном региональные продукты. Сладости мы делаем сами, хлеб заказываем у местных пекарей. Мясо мы получаем из Клатов и от небольшого частного владельца из Праги и так далее», — говорит Планькова. Она добавляет, что люди сразу же звонят ей, если им что-то не по вкусу.
Обычный рогалик стоит в сетях те же 2,90 кроны. В пекарнях таких нет. Их цена начинается от 4 крон. Булочки стоят в сетях 3,40 кроны, а более качественные, но тоже размороженные — 5–6 крон. В пекарне цена обычно составляет около 5 крон.
|Магазин
|Продукт
|Цена в магазине Albert
|Цена в другом магазине
|Albert Plzeň - Koterovská / пекарня NaE Plzeň
|Свиной окорок (цена за 100 г)
|29,9
|23
|Тминный хлеб большой
|44,90
|61
|Сыр эдам (100 г)
|19,90
|18,90
|Паприка
|69,90
|65
|Молоко 1,5% жирности Olma
|31,90
|35
|Albert Mladá Boleslav Kopalovic / мясная лавка Mladá Boleslav
|Свиной окорок (100 г)
|30,90
|22,90
|Свиная шейка (1 кг)
|239
|169
|Филе куриной грудки (1 кг)
|229
|129
|Albert Млада-Болеслав / пекарня U Nováků Мельник
|Булочка
|3,40
|4,50
|Маленький ржаной хлеб (400 г)
|42,90
|39
|Tesco Лиса-над-Лабем / мясная лавка Лиса-над-Лабем
|Свиной окорок (более 95% мяса)
|39,90
|25,90
|Сыр эдам
|21,90
|23
|Рулет (самый дешевый в магазине)
|2,9
|5
|Тминный хлеб большой
|44,90
|39,90
Что касается торговых сетей, то следует отметить, что для основных продуктов питания не имеет особого значения, куда заходить — в Tesco, Albert, Billа или Kaufland. Цены там, как правило, одинаковые.
Например, вышеупомянутый тминный хлеб, известный как «Шумава», стоит 44,90, а килограмм куриной грудки — 229 крон. Отличия заключаются в скидках, которых очень много, часто половина продаваемых продуктов имеет ту или иную скидку. Непонятно, является ли цена без акций нормальной или завышена ради скидки, которая наступит через несколько недель.
Например, на упомянутые куриные грудки скидки бывают так часто, что они редко продаются по якобы нормальной цене 229 чешских крон за килограмм.
Однако цены отличаются не только на свежие продукты, но и на те же товары с более длительным сроком хранения. Например, в магазине в Битованах в районе Хрудим пачка чипсов «Богемия» продается за 26 чешских крон, в то время как такая же пачка соленых картофельных чипсов продается в сети за 37,90 кроны. Классическая пачка печенья стоит 18 крон, в то время как в сетях ее цена составляет 22,90.
Аналитик: Мы хотели, чтобы везде были сетевые магазины
Петр Гавел, сельскохозяйственный аналитик, рассказал, что в ситуации с сетями виноваты сами чехи, которые хотели, чтобы сетевой магазин был в каждой маленькой деревне. И муниципалитеты разрешили строительство.
Люди постепенно отвыкли от покупок в маленьких магазинчиках, считая, что продукты там дороже, чем в сети. К тому же ходить за покупками не так удобно.
Сетевые магазины не очень-то распространяются о своей ценовой политике. Союз торговли и туризма, возглавляемый Томашем Проузой, защищается, говоря, что причина нынешних цен — в росте цен поставщиков и отсутствии конкуренции между ними. В начале года он утверждал, что сети снизили свою маржу, чтобы не так сильно повышать цены.
В начале этого месяца они объявили, что с января поднимут цены на 10%, хотя НДС на продукты питания должен снизиться на 3% пункта, поэтому ожидалось, что они подешевеют. Но после критики сети отказались от плана повышения цен.
«Судя по последнему заявлению сетей, я чувствую, что они находятся под давлением. С одной стороны, ожидается, что после снижения НДС они снизят цены в магазинах, но с другой стороны, поставщики и ритейлеры объективно увеличивают издержки, которые они хотели отразить в ценах с января. После последнего согласованного заявления сетей поднялась волна критики, которую теперь нужно погасить», — говорит аналитик XTB Йиржи Тылечек.
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ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ ПРОЕКТЫ
- 1 REZIDENCE OTVOVICE
- 2 LIHOVAR SMÍCHOV
- 3 SO-HO REZIDENCE
- 4 TOP REZIDENCE JENERALKA
- 5 MOJE ZAHÁLKA
- 6 MODŘANSKÝ CUKROVAR
- 7 PAPRSEK STODŮLKY
- ВСЕ НОВОСТРОЙКИ ЧР NOVOSTAVBY.COM