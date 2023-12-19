Развенчиваем миф: Маленькие магазины оказались дешевле сетевых, а качество совершенно другое

Редакторы посетили небольшие магазины в своих городах и сравнили цены в них с ценами в сетевых магазинах в том же городе. Результат их удивил.



Например, в мясной лавке в Млада-Болеславе килограмм куриных шницелей продается за 129 крон. В местном Albert цена составляет 229 крон. Даже в пражском мясном магазине Terrys Steak на улице Италска в центре города их можно купить дешевле — за 205 крон.



Сети предлагают упакованные продукты, поскольку супермаркеты в основном отошли от непосредственной продажи мяса, колбас и сыра через прилавок.



Самая большая разница в ценах — на холодную нарезку и мясо. Свиной окорок в вышеупомянутом Albert в Млада-Болеславе стоит 30,90 кроны за 100 граммов. В местной колбасной лавке за него платят 22,9 кроны.



В Лисе-над-Лабем (Центральная Чехия) наблюдаются похожие различия. В местном магазине Tesco свиной окорок первого сорта стоит 39,90 кроны, а в местной мясной лавке Fiala сопоставимый свиной окорок с 96-процентным содержанием мяса стоит 25,90 кроны.



Настоящие пекари не готовят выпечку так, как в сетевых магазинах

В супермаркетах выпечка тоже не дешевле. Хотя здесь сравнивать сложнее. Базовая выпечка из замороженных полуфабрикатов, продающаяся в сетях, обычно вообще не встречается на полках пекарен. Они предлагают более качественные продукты собственного производства, и цена на них, соответственно, выше. Самый распространенный хлеб в супермаркетах — тминный «Шумава», который в большинстве из них стоит те же 44,90. Помимо муки и воды, в его состав входят такие ингредиенты, как кукурузная мука, стабилизатор E412, E341, премикс ферментов, улучшитель муки E300.



В посещенных пекарнях не было подобного «хлеба». В Merhautpvo pekařství в Лиса-над-Лабем тминный хлеб сопоставимого размера продавался за 39,90. В Мельнике самый дешевый большой круглый хлеб стоил 46 чешских крон.



В Пльзене хлеб «Кминек» стоит 61 крону в пекарне N&E на Слованах. Это предприятие, хотя и называет себя пекарней, продает более широкий ассортимент продуктов. За свиной окорок, о котором шла речь выше, люди платят 23 кроны, 29,90 кроны в местном Albert, или 25,90 кроны после скидки. В маленький магазин выгоднее пойти даже тогда, когда в больших скидки.



Владелица магазина Мартина Планькова, конечно, не жалуется на отсутствие покупателей. «Мы предлагаем людям в основном региональные продукты. Сладости мы делаем сами, хлеб заказываем у местных пекарей. Мясо мы получаем из Клатов и от небольшого частного владельца из Праги и так далее», — говорит Планькова. Она добавляет, что люди сразу же звонят ей, если им что-то не по вкусу.



Обычный рогалик стоит в сетях те же 2,90 кроны. В пекарнях таких нет. Их цена начинается от 4 крон. Булочки стоят в сетях 3,40 кроны, а более качественные, но тоже размороженные — 5–6 крон. В пекарне цена обычно составляет около 5 крон.