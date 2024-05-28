В Чехии начинается грибной сезон, можно найти даже грибы из Средиземноморья

Анастасия Князева 3 июня 2024 15:00 182

Погода в последние десять дней благоприятствует росту грибов, рассказала миколог Маркета Влчкова. По данным Чешского микологического общества, грибы уже можно найти в окрестностях населенных пунктов Добржиш, Карловы Вары и Рокицаны, правда, только в некоторых местах. По словам Влчковой, прогноз на ближайшие неделю-другую относительно оптимистичен. Вероятность роста грибов желающие теперь могут проверить по карте, опубликованной Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ). Влчкова добавила, что из-за изменения климата микологи наблюдают повышенную распространенность некоторых видов средиземноморских грибов, которые раньше не росли в Чехии.