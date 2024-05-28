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В Чехии начинается грибной сезон, можно найти даже грибы из Средиземноморья

Анастасия Князева
3 июня 2024
15:00
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Погода в последние десять дней благоприятствует росту грибов, рассказала миколог Маркета Влчкова. По данным Чешского микологического общества, грибы уже можно найти в окрестностях населенных пунктов Добржиш, Карловы Вары и Рокицаны, правда, только в некоторых местах. По словам Влчковой, прогноз на ближайшие неделю-другую относительно оптимистичен. Вероятность роста грибов желающие теперь могут проверить по карте, опубликованной Чешским гидрометеорологическим институтом (ČHMÚ). Влчкова добавила, что из-за изменения климата микологи наблюдают повышенную распространенность некоторых видов средиземноморских грибов, которые раньше не росли в Чехии.
«Май не особенно богат на грибы, начинается все с весенних грибов, сморчков, затем в апреле растет майский гриб, а в июне уже не так много», — говорит Алеш Вит из Микологического общества. Однако, по его словам, в настоящее время в некоторых местах растут лисички или боровик сетчатый, также можно найти подосиновик желто-бурый, а в ельниках может расти дубовик крапчатый. Благодаря появлению некоторых видов в конце мая вегетационный период в этом году сдвинулся примерно на три недели, говорит он.

По словам Вита, весенние заморозки не оказывают существенного влияния на грибы, если они длятся недолго. «Такое случается каждый год, максимум — приостанавливает рост на день-два», — говорит Вит.

Тем не менее микологи утверждают, что на рост грибов в Чехии влияет изменение климата. «Мы чуть чаще находим теплолюбивые виды, например, родом из Средиземноморья, которые раньше не росли в Чехии, а теперь попадают сюда благодаря изменению условий», — говорит Влчкова. Вит добавил, что к ним относятся, например, боровик королевский, боровик волчий или поганка.

С началом грибного сезона Чешская грибная инспекция на этой неделе начала публиковать на своем сайте постоянно обновляемую карту страны, на которой оценивается вероятность роста наиболее часто собираемых в стране грибов с учетом осадков, влажности почвы или температуры последних дней. Однако метеорологи отметили, что реальное появление грибов зависит от конкретного места и условий в нем, потому карту следует воспринимать с долей сомнения в масштабах страны.

В целом грибы начинают расти активнее всего примерно через десять дней после обильных дождей и последующей теплой погоды. Однако при этом не должно быть слишком жарко.
грибы Чехия

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