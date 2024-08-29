Что можно собирать в чешских лесах?

Кроме грибов, люди чаще всего ходили в лес за черникой, собрав 5 300 тонн на сумму более миллиарда крон. В среднем в год одно домохозяйство уносило из леса почти 3 килограмма черники и более 1,5 килограмма малины. Как и в предыдущие годы, меньше всего чехи ходили в лес за клюквой и бузиной.



По сравнению с предыдущими годами количество посетителей лесов в прошлом году увеличилось. Почти три четверти чехов ходили в лес хотя бы раз в месяц.



«В нашей стране свободный доступ к лесам — это привилегия, которой мы должны дорожить. В Европе это отнюдь не само собой разумеющееся. Поэтому я призываю граждан уважительно относиться ко всему, что растет в лесу, и не беспокоить лесных животных», — сказал министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL).



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