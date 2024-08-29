Что можно собирать в чешских лесах?
20 сентября 2024
15:00
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В прошлом году чехи собрали более 28 000 тонн лесных культур на сумму около 6 миллиардов крон. По сравнению со средним многолетним показателем они забрали из леса примерно на четверть меньше лесной продукции. На одно собирающее домохозяйство приходилось в среднем 6 килограммов грибов в год, кроме того, люди часто собирали чернику, малину и ежевику. Об этом говорится в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства, основанном на выводах Чешского сельскохозяйственного университета. На вопросы анкеты ответили 1 000 респондентов в период с 26 ноября по 8 декабря прошлого года. Результаты опроса показывают, что в прошлом году в лес ходило больше людей, чем в 2022 году, примерно на 10%.
Кроме грибов, люди чаще всего ходили в лес за черникой, собрав 5 300 тонн на сумму более миллиарда крон. В среднем в год одно домохозяйство уносило из леса почти 3 килограмма черники и более 1,5 килограмма малины. Как и в предыдущие годы, меньше всего чехи ходили в лес за клюквой и бузиной.
По сравнению с предыдущими годами количество посетителей лесов в прошлом году увеличилось. Почти три четверти чехов ходили в лес хотя бы раз в месяц.
«В нашей стране свободный доступ к лесам — это привилегия, которой мы должны дорожить. В Европе это отнюдь не само собой разумеющееся. Поэтому я призываю граждан уважительно относиться ко всему, что растет в лесу, и не беспокоить лесных животных», — сказал министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL).
Новости по теме
По сравнению с предыдущими годами количество посетителей лесов в прошлом году увеличилось. Почти три четверти чехов ходили в лес хотя бы раз в месяц.
«В нашей стране свободный доступ к лесам — это привилегия, которой мы должны дорожить. В Европе это отнюдь не само собой разумеющееся. Поэтому я призываю граждан уважительно относиться ко всему, что растет в лесу, и не беспокоить лесных животных», — сказал министр сельского хозяйства Марек Выборный (KDU-ČSL).
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