Украденная из Третьяковки картина возвращена в музей

Подозреваемый в дерзком похищении полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», совершенном днем 27 января в Третьяковской галерее в Москве, задержан.

Фото: МВД России

Мужчина в возрасте 31 года задержан в поселке Заречье Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий полиции и Федеральной службы безопасности, заявила утром в понедельник официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сама картина обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался полицией Москвы за хранение наркотиков и является фигурантом соответствующего уголовного дела. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния, расследование продолжается, сообщается на сайте МВД.

После возвращения полотна в музей повреждений на нем не обнаружили, рассказали РБК в пресс-службе Третьяковской галереи.



Как сообщалось, накануне преступник, которого приняли за работника музея, средь бела дня спокойно подошел к полотну Куинджи, вынул его из рамы и удалился.



Видео задержания: