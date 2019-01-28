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Украденная из Третьяковки картина возвращена в музей

Украденная из Третьяковки картина возвращена в музей

Илья Кириллов 21 0
Подозреваемый в дерзком похищении полотна Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», совершенном днем 27 января в Третьяковской галерее в Москве, задержан.
Фото: МВД России
Украденная из Третьяковки картина возвращена в музей

Мужчина в возрасте 31 года задержан в поселке Заречье Московской области в результате оперативно-розыскных мероприятий полиции и Федеральной службы безопасности, заявила утром в понедельник  официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сама картина обнаружена полицейскими на территории строящегося объекта в Одинцовском районе. По предварительным данным, преступление совершено из корыстных побуждений.

Злоумышленник в декабре 2018 года уже задерживался полицией Москвы за хранение наркотиков и является фигурантом соответствующего уголовного дела. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.

В настоящее время устанавливаются возможные соучастники противоправного деяния, расследование продолжается, сообщается на сайте МВД.

После возвращения полотна в музей повреждений на нем не обнаружили, рассказали РБК в пресс-службе Третьяковской галереи.

Как сообщалось, накануне преступник, которого приняли за работника музея, средь бела дня спокойно подошел к полотну Куинджи, вынул его из рамы и удалился.

Видео задержания:

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Темы
преступность культура музей Россия
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