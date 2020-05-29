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Найденные в Моравии золотые монеты имеют неисчислимую ценность

Найденные в Моравии золотые монеты имеют неисчислимую ценность

Марина Коханкова 166 0
Уникальное сокровище из 74 золотых монет, которое было спрятано под землей в лесах на востоке Моравии в течение нескольких веков, поступило в коллекцию Музея Юго-Восточной Моравии в Злине. По словам директора музея Павла Грубеца, ценность сокровища неисчислима.
Найденные в Моравии золотые монеты имеют неисчислимую ценность

Сотрудник музея случайно обнаружил золотые монеты, датируемые серединой XVI — началом XVII века, под неглубоким слоем земли в моравских лесах. «Честный искатель принадлежит к кругу сотрудников музея, которые неоднократно пополняли археологические коллекции музея ценными находками», — рассказал Грубец.

Археологи из Злинского музея проверят, нет ли в этой области других закопанных монет. «В данный момент мы можем только строить догадки о происхождении сокровища. Это может быть как имущество местного жителя, спрятанное во время Тридцатилетней войны, так и добыча одного из солдат, к которой он так и не вернулся», — пояснила археолог музея Яна Лангова.

По словам директора музея, это одна из самых ценных находок в Злинском крае за последние несколько десятилетий. Согласно закону, тот, кто нашел клад, имеет право на вознаграждение в размере 10% от его стоимости. Злинский край планирует выплатить эти деньги сотруднику музея.

«Я был бы очень разочарован, если бы человек не получил нужную сумму. Он давно сотрудничает с нами. Сначала мы должны оценить стоимость сокровищ, и только после этого Злинский край примет решение о размере вознаграждения. По моему непрофессиональному мнению, сокровище стоит миллионы, а вознаграждение может составлять сотни тысяч крон», — добавил директор музея.

Источник: novinky.cz

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Темы
клад музей Чехия археология
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