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Как досрочно расторгнуть договор долгосрочной аренды в Чехии?

Как досрочно расторгнуть договор долгосрочной аренды в Чехии?

Партнер рубрики:
Maria Rogatneva
17 июля
15:52
9854
Нередко происходят ситуации, когда прекратить аренду нужно до истечения срока договора. Юристы потребительской организации dTest рассказали, при каких условиях это возможно в Чехии.

Как досрочно расторгнуть договор долгосрочной аренды в Чехии?

Договор аренды на определенный срок представляет выгоду как для арендодателя, так и для арендатора. Как правило, в Чехии он заключается на год с возможностью продления по обоюдному согласию обеих сторон. Но довольно часто бывают случаи, когда арендатор или же сам хозяин недвижимости хочет расторгнуть договор до истечения его срока. В каких же случаях это возможно? Для примера, вполне законным основанием для прекращения аренды является «существенное изменение обстоятельств» в жизни арендатора.

Причиной заключения договора аренды на определенный срок является прежде всего то, что арендодатель должен убедиться в благонадежности арендатора. Если все в порядке, то хозяин недвижимости предлагает договор на неопределенный срок или же дает возможность его продлевать.

«Арендатор защищен законом как слабая сторона. Расторгнуть договор и выселить арендатора из квартиры арендодатель может только по причинам, указанным в законе», - объясняет Лукаш Зелены,  экс-начальник юридического отдела организации потребителей dTest.

Заключение договора аренды на определенный срок предполагает, что по его истечении квартирант должен съехать с арендованной недвижимости. Причем арендодатель и арендатор могут договорится о том, что аренда прекратится раньше.

«Возможность досрочно прекратить аренду квартиры оговаривается заранее и прописывается непосредственно в самом договоре аренды. Арендатору необходимо следить за тем, чтобы данное положение договора было выгодно не только для арендодателя. Например, если в договоре указано, что арендодатель может расторгнуть договор аренды в любое время без указания причин, но с условием уведомления второй стороны не менее, чем за три месяца, то арендатор должен иметь точно такую же возможность», -  подчеркивает Лука Зелены и добавляет: «Если в договоре данное право имеет только арендодатель, то арендатор может спокойно это оспорить в суде».

Договор аренды на определенный срок можно расторгнуть по тем же уважительным причинам, как и договор аренды на неопределенный срок. Как правило, речь идет о нарушениях обязательств, вытекающих из аренды, или о случаях, когда арендатор нанес ущерб данной квартире. Кроме этих законных причин, есть еще одна, которая действует только при аренде квартиры на определенный срок. Это такие ситуации, когда после заключения договора обстоятельства меняются до такой степени, что становится нельзя требовать у квартирантов, чтобы они продолжали арендовывать недвижимость.

«На практике речь идет, например, о существенных изменениях места работы или социальной ситуации арендатора: как к худшему, так и к лучшему», -  уточняет Зелены.


Из-за существенных изменений обстоятельств прекратить аренду в соответствии с законом может только арендатор. Но данное право может иметь и арендодатель, если это прописано в договоре аренды или приложении к нему. По закону, уведомительный срок составляет три месяца, но его также можно сократить или продлить. В расторжении договора должно быть описано, о каких конкретных существенных изменениях в обстоятельствах идет речь.

 
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