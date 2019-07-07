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Переезд в Чехию: есть ли жизнь за пределами Праги?

Переезд в Чехию: есть ли жизнь за пределами Праги?

Maria Rogatneva 3435 0
Куда можно переехать жить, работать или учиться, если не брать в расчет Прагу? У вас есть как минимум пять отличных вариантов!
Переезд в Чехию: есть ли жизнь за пределами Праги?

Млада-Болеслав

Это пример спокойной, размеренной и, главное, бюджетной жизни. Богатый историей, как культурной, так и промышленной, этот город по праву относится к одним из самых перспективных мест для проживания. Здесь есть почти все, что нужно, почти отсутствует безработица, а уровень преступности низкий. Да и цены на жилье радуют. Один из крупнейших промышленных центров Чехии город Млада-Болеслав находится всего в 50 км к северо-востоку от Праги.

Население: около 45 тысяч человек

Площадь: 28,9 кв. км

Средняя высота над уровнем моря: 235 м

Историческое наследие Млада-Болеслава: древняя городская архитектура, церкви и соборы, ратуша и княжеский форт, обсерватория, театр и несколько музеев.

Известные уроженцы и жители: композитор и музыкальный педагог Болеслав Вомачка, олимпийский чемпион Ян Железный, художник Венцеслав Черны.

В городе 12 начальных школ, две гимназии, шесть училищ и два университета (один из которых — частный университет Škoda Auto).

Жить здесь дешевле, чем в Праге. Особенно это заметно в ценах на недвижимость: цены на однокомнатные квартиры начинаются от 1,5 млн крон, на двухкомнатные — от 2 млн. Аренда также весьма бюджетная: однокомнатную квартиру вы сможете снять за 10-12 тысяч крон.

Брно

Это второй по величине город в Чехии. По уровню жизни он почти не уступает столице: отличные возможности трудоустройства, прекрасная инфраструктура, насыщенная культурная программа, разнообразие мест отдыха и развлечений. В настоящее время Брно считают студенческим городом. Интересный факт: треть населения здесь — немцы.

Население: близится к 400 тысячам человек

Площадь: 230 кв. км

Средняя высота над уровнем моря: 237 м

Историческое наследие: готические соборы и костелы, старинные здания, оперный театр, центры науки и образования, ряд музеев.

Из известных уроженцев и жителей можно выделить биолога и основоположника генетики Грегора Иоганна Менделя, композитора Леоша Яначка, физика и философа Макса Эрнста, писателя-прозаика Милана Кундеру, актрису Либуше Шафранкову.

В городе несколько гимназий и училищ и шесть университетов.

Цены на недвижимость: однокомнатные квартиры стоят от 1,5 млн крон, двухкомнатные — от 2 млн. Что касается аренды, однокомнатную квартиру вы сможете снять всего за 7-9 тысяч крон.

Острава

Третий по величине город в Чехии стоит на слиянии трех рек: Остравице, Одры и Опавы. Через него в средние века проходил известный Янтарный путь. В прошлом столетии здесь в огромных масштабах добывали уголь, и город получил прозвище «стальное сердце республики». Говорят здесь на особом диалекте чешского языка, напоминающем польский: гласные звуки сокращаются, а ударение ставится на предпоследний слог. 90% проживающих в городе — чехи, почти все остальные — словаки.

Население: более 315 тысяч человек

Площадь: 214 кв. км

Средняя высота над уровнем моря: 235 м

Историческое наследие: четыре театра, центр новой музыки, костелы, несколько музеев.

Известные уроженцы и жители: первый президент Чехословакии Томаш Гарриг Масарик, второй президент Чехословакии Эдвард Бенеш, писатель и переводчик Ян Балабан, прима-балерина и балетмейстер Тамара Черна, порноактриса Несса Девил.

В городе три университета.

Цены на недвижимость смешные: однокомнатные квартиры стоят от 400 тысяч крон, двухкомнатные — от 700 тысяч. Аренда бюджетная: однокомнатную квартиру вы сможете снять всего за 4-6 тысяч крон в месяц.

Либерец

В прошлом город носил название Райхенберг. Это важный чешский центр текстильной промышленности: текстильная мануфактура была основана в 1579 году, а ее расцвет наступил в XIX веке. Кстати, в Либерце в 2009 году проходил чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Население: 102 тысячи человек

Площадь: 106,1 кв. км

Средняя высота над уровнем моря: 374 м

Историческое наследие: ратуша, Либерецкий замок, здание оперы, музей Северной Чехии, костелы, галереи и музеи.

Из известных уроженцев и жителей можно выделить известного химика Генриха Глазивца.

В городе один университет — Технический.

Цены на недвижимость низкие в сравнение с другими городами: однокомнатные квартиры стоят от 700 тысяч крон, двухкомнатные — от 1 млн. Аренда: однокомнатную квартиру вы сможете снять всего за 7 тысяч крон в месяц.

Пльзень

Четвертый по величине город в Чехии находится в месте слияния четырех рек: Мже, Радбузы, Углавы и Уславы. Кстати, Пльзень был сразу же образован как город — по королевскому указу. Здесь расположена одна из самых больших площадей во всей Европе. Многие знают, что Пльзень — центр пивоварения, но это также значимый промышленный и культурный центр Чехии.

Автор: Michal Ritter, wikimedia.org

Население: около 170 тысяч человек

Площадь: 137 кв. км

Средняя высота над уровнем моря: 308 м

Историческое наследие: кафедральный собор, монастырь, ратуша, театр, синагога, катакомбы, музеи, пивоварни.

Известные уроженцы и жители: автор кукол Спейбла и Гурвинека Йозеф Скупа, основатель компании «Шкодa» Эмиль Шкода, создатель первых медицинских вытрезвителей Ярослав Скала, певец Карел Готт и обладатель Нобелевской премии физик Петер Грюнберг.

В городе один университет, а также несколько отделений других чешских университетов.

Цены на недвижимость приемлемые: однокомнатные квартиры от 1 млн крон, двухкомнатные — от 1,5 млн. Однокомнатную квартиру можно снять всего за 6-8 тысяч крон в месяц.

Так что можно смело утверждать, что жизнь за Прагой есть. Да еще какая!
 
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Темы
Чехия Прага Млада Болеслав Пльзень Брно Острава Либерец недвижимость покупка недвижимости продажа недвижимости образование работа
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