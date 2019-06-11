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Станции метро Праги с самыми дорогими и дешевыми квартирами

Станции метро Праги с самыми дорогими и дешевыми квартирами

Александра Кириченко 1273 0
Метро — самый надежный способ перемещаться по Праге, а во многих случаях еще и самый быстрый. Получить представление о том, за сколько в чешской столице можно купить квартиру в пешей доступности от метро, помогает «метроиндекс», обновляемый дважды в год.
Станции метро Праги с самыми дорогими и дешевыми квартирами

При расчете учитываются цены квартир в кирпичных и панельных домах независимо от года постройки, расположенных в радиусе 500 метров от метро (у отмеченных звездочкой станций радиус расширен до тысячи метров). При составлении актуального «метроиндекса» использовались цены за вторую половину 2018 года.

Станцией метро, у которой квартиры стоят дороже всего, как и полгода назад, осталась «Староместска». Здесь один квадратный метр обойдется в среднем в 178 767 крон. На втором месте ее соседка по «зеленой» ветке «Малостранска» с 158 138 кронами за метр.

Metroindex

В списке станций метро с наиболее доступным жильем сменился лидер: в связи с тем, что планы пражских властей по строительству четвертой ветки начали обретать реальные очертания, авторы «метроиндекса» взяли в расчет ее будущие станции. Дешевле всего — 52 866 крон — оказался квадратный метр там, где расположится конечная станция «Писнице». За ней следуют «Лука» и «Летняны» с 63 089 и 63 919 кронами за «квадрат» соответственно. Недалеко ушли «Ходов» (63 932 кроны), «Розтылы» (64 008 крон) и «Скалка» (65 043 кроны) — у последней находятся самые доступные квартиры «зеленой» ветки.

Элементарные подсчеты показывают, что квартира площадью 80 квадратных метров в самом дорогом месте Праги, у станции метро «Староместска», будет стоить 14 301 360 крон, а у конечной остановки «синей» ветки — 4 229 280 крон. Впрочем, очевидно, что на цену конкретного жилья, кроме близости к метро, влияет множество других факторов, которые в этом исследовании остались за кадром.

Источник: cenovamapa.org

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Темы
Прага недвижимость покупка недвижимости метро
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