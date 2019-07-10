Цены на недвижимость в Праге: ждать ли падения в ближайшее время

Сервер penize.cz анализирует ситуацию за последние полгода, опираясь на различные статистические данные, связанные с продажей квартир в Праге.
Данные из кадастра недвижимости
Пока доступна статистика за первый квартал 2019 года. Она указывает на то, что января по март число записей о новых договорах купли-продажи, внесенных в кадастр в Праге, сократилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а именно на 24,37%. Если годом ранее новых записей было 6877, то в первом квартале 2019-го — 5201.
Количество и объем ипотечных кредитов
По данному показателю есть данные за период с января по май, собранные сервером hypoindex.cz для всей Чехии. По сравнению с этими же месяцами прошлого года число предоставленных ипотечных кредитов снизилось на 27%, а их объем — на 21%. Провал пришелся на начало года, в марте показатели стабилизировались, а к маю начали догонять прошлогодние.
|
Выдача ипотечных кредитов в Чехии в 2018 a 2019 годах
|
|
2018
|
2019
|
Изменение в %
|
|
Число
|
Объем (млрд крон)
|
Число
|
Объем (млрд крон)
|
Число
|
Объем
|
Январь
|
7783
|
16,50
|
4764
|
10,93
|
-38,79%
|
-33,76%
|
Февраль
|
7446
|
15,96
|
4961
|
10,88
|
-33,37%
|
-31,83%
|
Март
|
9087
|
19,25
|
6658
|
14,75
|
-26,73%
|
-23,38%
|
Апрель
|
7896
|
16,87
|
6395
|
14,62
|
-19,01%
|
-13,34%
|
Май
|
7819
|
16,76
|
6977
|
15,93
|
-10,51%
|
-4,95%
|
Всего
|
40 031
|
85,34
|
29 775
|
67,11
|
-25,62%
|
-21,36%
|
Источник: hypoindex.cz
Предложение квартир в Праге
С начала года и до конца апреля на продажу в Праге, согласно данным Deloitte, выставили на 19,64% больше квартир, чем годом ранее, 5775 против 4827. Что касается рынка вторичного жилья, предложение выросло на 4,55%, с 5804 до 6068 квартир. Такая статистика была собрана на сервере Sreality.cz с 1 января по 21 июня текущего и прошлого года.
Скорость продажи квартиры в Праге
Еще один важный показатель — время, в течение которого квартиры остаются на рынке. По данным портала reality.idnes.cz, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого этот срок вырос с 80 до 96 дней. Риелторы подтвержают, что активность просмотров недвижимости по сравнению с прошлым годом сократилась примерно в два раза, и на продажу квартиры в Праге сейчас уходят скорее месяцы, а не недели.
Стоит ли ждать снижения цен
Эксперты penize.cz считают, что цены жилья в Праге сейчас находятся на максимальном уровне: рост, к которому мы привыкли за последние годы, не продолжится вечно. Однако и падения ожидать не стоит, пока резко не изменится экономическая ситуация в Чешской Республике и настроение людей: при росте зарплат и низком уровне безработицы спрос на недвижимость традиционно высок, что препятствует снижению цен.
Прогнозы на остаток года
В краткосрочной перспективе, до конца года, цены на недвижимость в Праге не вырастут, но и не снизятся. По итогам 2019 года объемы проданного жилья сократятся на 15%, а предложение, прежде всего в новостройках, вырастет. Время, необходимое на продажу квартиры в Праге, продолжит увеличиваться: лишь выставив жилье по прошлогодней цене, можно избавиться от него за два месяца.
Наконец, ставки ипотеки в Чехии из-за конкуренции между банками могут немного снизиться, будут выгодные спецпредложения, но заметного удешевления кредитов на жилье ждать не стоит.