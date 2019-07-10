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Цены на недвижимость в Праге: ждать ли падения в ближайшее время

Цены на недвижимость в Праге: ждать ли падения в ближайшее время

Александра Кириченко 1605 0
С завершением первой половины 2019 года пришло время подводить промежуточные итоги для рынка недвижимости в Чехии и в Праге. Полгода назад рынку предсказывали охлаждение. Оправдался ли этот прогноз и что ждет нас в последующие месяцы?
Цены на недвижимость в Праге: ждать ли падения в ближайшее время

Сервер penize.cz анализирует ситуацию за последние полгода, опираясь на различные статистические данные, связанные с продажей квартир в Праге.

Данные из кадастра недвижимости

Пока доступна статистика за первый квартал 2019 года. Она указывает на то, что января по март число записей о новых договорах купли-продажи, внесенных в кадастр в Праге, сократилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а именно на 24,37%. Если годом ранее новых записей было 6877, то в первом квартале 2019-го — 5201.

Количество и объем ипотечных кредитов

По данному показателю есть данные за период с января по май, собранные сервером hypoindex.cz для всей Чехии. По сравнению с этими же месяцами прошлого года число предоставленных ипотечных кредитов снизилось на 27%, а их объем — на 21%. Провал пришелся на начало года, в марте показатели стабилизировались, а к маю начали догонять прошлогодние.

Выдача ипотечных кредитов в Чехии в 2018 a 2019 годах

 

2018

2019

Изменение в %

 

Число

Объем (млрд крон)

Число

Объем (млрд крон)

Число

Объем

Январь

7783

16,50

4764

10,93

-38,79%

-33,76%

Февраль

7446

15,96

4961

10,88

-33,37%

-31,83%

Март

9087

19,25

6658

14,75

-26,73%

-23,38%

Апрель

7896

16,87

6395

14,62

-19,01%

-13,34%

Май

7819

16,76

6977

15,93

-10,51%

-4,95%

Всего

40 031

85,34

29 775

67,11

-25,62%

-21,36%

Источник: hypoindex.cz

Предложение квартир в Праге

С начала года и до конца апреля на продажу в Праге, согласно данным Deloitte, выставили на 19,64% больше квартир, чем годом ранее, 5775 против 4827. Что касается рынка вторичного жилья, предложение выросло на 4,55%, с 5804 до 6068 квартир. Такая статистика была собрана на сервере Sreality.cz с 1 января по 21 июня текущего и прошлого года.

Скорость продажи квартиры в Праге

Еще один важный показатель — время, в течение которого квартиры остаются на рынке. По данным портала reality.idnes.cz, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого этот срок вырос с 80 до 96 дней. Риелторы подтвержают, что активность просмотров недвижимости по сравнению с прошлым годом сократилась примерно в два раза, и на продажу квартиры в Праге сейчас уходят скорее месяцы, а не недели.

Стоит ли ждать снижения цен

Эксперты penize.cz считают, что цены жилья в Праге сейчас находятся на максимальном уровне: рост, к которому мы привыкли за последние годы, не продолжится вечно. Однако и падения ожидать не стоит, пока резко не изменится экономическая ситуация в Чешской Республике и настроение людей: при росте зарплат и низком уровне безработицы спрос на недвижимость традиционно высок, что препятствует снижению цен.

Прогнозы на остаток года

В краткосрочной перспективе, до конца года, цены на недвижимость в Праге не вырастут, но и не снизятся. По итогам 2019 года объемы проданного жилья сократятся на 15%, а предложение, прежде всего в новостройках, вырастет. Время, необходимое на продажу квартиры в Праге, продолжит увеличиваться: лишь выставив жилье по прошлогодней цене, можно избавиться от него за два месяца.

Наконец, ставки ипотеки в Чехии из-за конкуренции между банками могут немного снизиться, будут выгодные спецпредложения, но заметного удешевления кредитов на жилье ждать не стоит.

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Темы
недвижимость Прага квартиры
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