Цены на недвижимость в Праге: ждать ли падения в ближайшее время

С завершением первой половины 2019 года пришло время подводить промежуточные итоги для рынка недвижимости в Чехии и в Праге. Полгода назад рынку предсказывали охлаждение. Оправдался ли этот прогноз и что ждет нас в последующие месяцы?

Сервер penize.cz анализирует ситуацию за последние полгода, опираясь на различные статистические данные, связанные с продажей квартир в Праге.

Данные из кадастра недвижимости

Пока доступна статистика за первый квартал 2019 года. Она указывает на то, что января по март число записей о новых договорах купли-продажи, внесенных в кадастр в Праге, сократилось почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, а именно на 24,37%. Если годом ранее новых записей было 6877, то в первом квартале 2019-го — 5201.

Количество и объем ипотечных кредитов

По данному показателю есть данные за период с января по май, собранные сервером hypoindex.cz для всей Чехии. По сравнению с этими же месяцами прошлого года число предоставленных ипотечных кредитов снизилось на 27%, а их объем — на 21%. Провал пришелся на начало года, в марте показатели стабилизировались, а к маю начали догонять прошлогодние.

Выдача ипотечных кредитов в Чехии в 2018 a 2019 годах 2018 2019 Изменение в % Число Объем (млрд крон) Число Объем (млрд крон) Число Объем Январь 7783 16,50 4764 10,93 -38,79% -33,76% Февраль 7446 15,96 4961 10,88 -33,37% -31,83% Март 9087 19,25 6658 14,75 -26,73% -23,38% Апрель 7896 16,87 6395 14,62 -19,01% -13,34% Май 7819 16,76 6977 15,93 -10,51% -4,95% Всего 40 031 85,34 29 775 67,11 -25,62% -21,36% Источник: hypoindex.cz

Предложение квартир в Праге

С начала года и до конца апреля на продажу в Праге, согласно данным Deloitte, выставили на 19,64% больше квартир, чем годом ранее, 5775 против 4827. Что касается рынка вторичного жилья, предложение выросло на 4,55%, с 5804 до 6068 квартир. Такая статистика была собрана на сервере Sreality.cz с 1 января по 21 июня текущего и прошлого года.

Скорость продажи квартиры в Праге

Еще один важный показатель — время, в течение которого квартиры остаются на рынке. По данным портала reality.idnes.cz, в первом полугодии 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого этот срок вырос с 80 до 96 дней. Риелторы подтвержают, что активность просмотров недвижимости по сравнению с прошлым годом сократилась примерно в два раза, и на продажу квартиры в Праге сейчас уходят скорее месяцы, а не недели.

Стоит ли ждать снижения цен

Эксперты penize.cz считают, что цены жилья в Праге сейчас находятся на максимальном уровне: рост, к которому мы привыкли за последние годы, не продолжится вечно. Однако и падения ожидать не стоит, пока резко не изменится экономическая ситуация в Чешской Республике и настроение людей: при росте зарплат и низком уровне безработицы спрос на недвижимость традиционно высок, что препятствует снижению цен.

Прогнозы на остаток года

В краткосрочной перспективе, до конца года, цены на недвижимость в Праге не вырастут, но и не снизятся. По итогам 2019 года объемы проданного жилья сократятся на 15%, а предложение, прежде всего в новостройках, вырастет. Время, необходимое на продажу квартиры в Праге, продолжит увеличиваться: лишь выставив жилье по прошлогодней цене, можно избавиться от него за два месяца.

Наконец, ставки ипотеки в Чехии из-за конкуренции между банками могут немного снизиться, будут выгодные спецпредложения, но заметного удешевления кредитов на жилье ждать не стоит.