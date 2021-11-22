Текущая ситуация на рынке недвижимости Чехии: ноябрь 2021

Опасения по поводу инфляции и отсутствие других разумных инвестиционных возможностей вынуждают людей вкладываться в недвижимость, несмотря на высокие цены. Эту тенденцию также поддерживают относительно низкие ставки по ипотеке. Результат — самое низкое предложение недвижимости в истории.

Новые квартиры в Праге до 160 000 крон за квадратный метр

Колоссальный спрос и недостаточное предложение квартир в столице привели к повышению и без того высоких цен на новые квартиры в третьем квартале этого года. Марсель Сурал, глава компании Trigema, добавляет, что ситуация на рынке кардинально не изменится, и рост цен, вероятно, продолжится.

В третьем квартале также зафиксировано наименьшее количество предложений в Праге — всего 2750 квартир. Годом ранее за тот же период на рынке было почти вдвое больше вариантов. Ситуация в предыдущие годы тоже выглядела более позитивной: в период с 2018 по 2020 год было доступно в среднем 5050 свободных квартир.

Рынок недвижимости может достигнуть рекордных продаж

Интерес к недвижимости продолжает расти из-за ускорения инфляции и отсутствия возможности безопасно инвестировать. За первые восемь месяцев этого года в Праге было продано 6 100 новых квартир, что на 300 квартир больше, чем за весь 2020 год. Предполагаемый общий объем продаж новых квартир в столице в этом году составляет от 6 000 до 7 000 единиц.

Прага была и остается привлекательным местом для жизни и работы. Инвестиции в недвижимость здесь считаются практически безрисковыми. Это приводит к огромному интересу к пражским квартирам.

Две трети транзакций оплачиваются наличными

Какую долю в общих продажах составляют инвестиционные покупки по сравнению с приобретением недвижимости для собственного пользования? Оценить непросто. Марсель Сурал оценил ее в 40–50%.

Только треть сделок совершается через ипотеку, остальные две трети оплачиваются наличными. В пользу того, что недвижимость покупают инвесторы, свидетельствует и стабильно высокий спрос на квартиры 2 + kk — на них приходится 40% от общего объема продаж. Неудивительно, ведь такие квартиры лучше всего сдаются в долгосрочную аренду.

Рост цен на строительство способствует подорожанию квартир

Цены на квартиры продолжают расти из-за роста стоимости строительных материалов и работ. В конце третьего квартала цена квадратного метра в новой квартире в Праге выросла на 7%, а средняя цена продажи поднялась до 126 409 крон. Это на 15% больше, чем годом ранее.

Упростить и ускорить процесс строительства пока не удается

Душан Куновски, глава крупнейшей чешской девелоперской компании Central Group, отмечает, что необходимо упростить разрешительный процесс, иначе строительство новых объектов не ускорится.

Марсель Сурал из Trigema не очень оптимистичен в отношении этой ситуации. По его словам, условия в этой сфере не улучшаются. Новый Закон о строительстве направлен на решение проблемы зависимости строительных ведомств от органов самоуправления. Новое правительство, вероятно, изменит или поправит закон, и не исключено, что города и муниципалитеты и дальше будут иметь возможность оказывать значительное влияние на строительство.

В условиях высоких цен аренда жилья — выход?

Марсель Сурал также отмечает, что высокие цены на пражскую недвижимость становятся проблемой для тех, кто хочет иметь жилье в собственности. В этих условиях единственный вариант — переход на аренду. Такая ситуация характерна для большинства крупных городов Западной Европы. В Чехии эта тенденция только начинает набирать обороты. Из 650 000 квартир, имеющихся в Праге, пока сдается только треть. В последнее время к сегменту арендного жилья начали проявлять интерес крупные институциональные инвесторы, которым сейчас принадлежит всего 3000 квартир в Праге.

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