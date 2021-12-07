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Как изменятся цены на недвижимость в Чехии в 2022 году

Как изменятся цены на недвижимость в Чехии в 2022 году

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Цены на жилую недвижимость в Чехии продолжат расти в 2022 году, по оценкам экспертов, квартиры подорожают на 9%. На рост цен влияет не только высокий спрос, но и высокая стоимость строительных материалов.
Как изменятся цены на недвижимость в Чехии в 2022 году

Недавний скачок цен на строительные материалы и бытовую технику для дома также повлиял на рынок недвижимости — цены выросли, тенденция продолжится и в 2022 году. Девелоперы пытаются найти способы поддержания цен на текущем уровне для клиентов, но это непросто. Как говорит Петр Паличка, региональный управляющий директор Penta Real Estate, некоторые позиции выросли в цене настолько, что избежать удорожания недвижимости не удастся. 

Помимо цен на строительные материалы, свою роль на рынке недвижимости Чехии играют стабильно высокий спрос и низкое предложение. Процесс согласования и утверждения строительства в стране протекает очень медленно, это тоже отражается на ценах.  «Если ничего не изменится, снижения цен не будет. Спрос и предложение — главные факторы ценообразования. Если чего-то мало, значит это будет стоить дорого. Но соблюдение сроков оформления всех необходимых разрешений, которых сейчас требуется несколько десятков, и, прежде всего, упрощение и ускорение всего разрешительного процесса, поможет снизить цены на жилье», — говорит Марсель Сурал, председатель правления Trigema.

Цены на недвижимость в 2022 году

Отличная новость для продавцов, но печальная для всех, кто собирался покупать недвижимость. С учетом всех факторов эксперты считают, что квартиры и дома в Чехии к 2022 году подорожают примерно на 9%. 

Предполагается, что ситуация на рынке недвижимости может улучшиться в ближайшие недели. Число предложений на рынке может вырасти на 3,5% уже к концу года, а затем еще на 3% в первой половине 2022 года. Тем не менее предложение все равно будет сильно отставать от спроса, который, например, в Праге вырос почти вдвое.

Специалисты 420on с радостью проконсультируют вас по вопросам покупки жилья в Чехии, помогут оценить перспективы и принять правильное решение. Отправляйте свои вопросы на [email protected]
Источник: seznamzpravy.cz
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