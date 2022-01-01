Будет ли улица Коневова в Праге переименована? Большинству местных жителей все равно

В случае с коммерческими заведениями на опрос ответили только 42 из 262. «Хотя тема переименования улицы Коневова в улицу Хартигова вызвала большой интерес в социальных сетях, и есть большая доля жителей, которые выступают против этого, сам опрос показал, что это, вероятно, не является серьезной проблемой для большинства местных жителей», — сообщил с оветник Праги 3 Павел Кржечек.
Кржечек добавил, что ему удалось договориться с властями о том, что в случае переименования обмен удостоверения личности и техкарты автовладельцев будут бесплатными.
Представители Праги 3 обсудят переименование во вторник, 21 июня.
Источник: prazska.drbna.cz
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