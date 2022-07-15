Министерство культуры Чехии дало согласие на реконструкцию дома «Радость». Там возникнет 650 квартир

Проект Dům Radost в Праге стал на один шаг ближе к реализации. Минкультуры прекратило рассмотрение дела, которое бы серьезно осложнило процесс для владельцев из группы Siko — они хотят разместить там 650 квартир. В то же время Минкультуры заморозило предложение ужесточить охрану исторического объекта.

Министерство культуры приостановило процедуру проверки запланированного преобразования бывшего Дома профсоюзов в пражском Жижкове в сдаваемые внаем квартиры. Проверка была ранее инициирована Институтом национальных памятников (NPÚ), который не согласился с решением специалистов по защите культурного наследия пражского муниципалитета. Однако министерство не нашло в нем ошибок, поэтому теперь процедура может быть продолжена.

Здание на площади Уинстона Черчилля принадлежит владельцам группы Siko, которые планируют перепланировать его под 650 арендных квартир за 1,5 млрд чешских крон (группа уже завершила, среди прочего, проект Luka Living).

Здание в стиле функционализма является памятником культуры с 1958 года. В последние десятилетия дворец принадлежал профсоюзам, но в 2018 году недвижимость была продана владельцам Siko.

Источник: seznamzpravy.cz, stavebni-forum.cz

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