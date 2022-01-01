Близость станции метро в Праге резко увеличивает стоимость квартир

Самые дорогие квартиры в этом году находятся у станции метро Староместска, где цены выросли на 33% в годовом исчислении — до 211 700 крон за квадратный метр. Наоборот, выгоднее всего покупать квартиру возле метро на станции Ходов, где в прошлом году цены выросли всего на 16,7% — до 92 100 крон за квадратный метр.

Об этом говорится в исследовании портала Valuo.cz, который отслеживает цены на квартиры в очень хорошем состоянии площадью 80 квадратных метров в пределах одного километра от станции метро.

«На момент нашего первого анализа в 2017 году купить квартиру рядом с метро можно было менее чем за пять миллионов крон. Сегодня цены на квартиры нигде не опускаются ниже семи миллионов крон. Даже в самом дешевом месте, у метро Черный мост, квартира площадью 80 квадратных метров стоит в среднем 7,5 миллионов крон. Наоборот,стоимость в десять миллионов уже не редкость. Такие цены на квартиры сейчас предлагают продавцы недвижимости у 25 станций метро», — сказал Радек Шитера, основатель сайта Valuo.cz.

Он добавляет: «Цена, превышающая 100 000 крон за квадратный метр, сегодня является реальностью для 51 станции пражского метро из 61. Оставшиеся десять станций очень быстро приближаются к этой границе».

Стоит отметить, что средняя цена квартир в мегаполисе в последнем квартале прошлого года достигла рекордной суммы в 137 946 крон за м2, что почти на 28% больше по сравнению с прошлым годом. Более 80% проданных квартир уже имеют цену выше 120 000 крон/м2, а в четвертом квартале 99,2% квартир в Праге были проданы по цене выше 100 000 крон крон/м2. Таким образом, большинство мест вокруг станций метро, ​​очевидно, являются одними из самых дорогих.

Линия А самая дорогая

Самые дорогие квартиры находятся на линии А пражского метро (средний рост в годовом исчислении на 15,31% — до 140 100 крон за м2). Далее следуют маршрут В (годовой рост на 16,4% — до 120 000 крон) и маршрут С (годовой рост на 19,41% — до 116 900 крон).

Из 61 станции метро есть только две, вблизи которых квартиры подешевели по сравнению с 2021 годом. Это станции Главни Надражи (снижение на 1%) и станция Малостранска, которая была «самой дорогой» в январе 2021 года (снижение в годовом исчислении на 9% — до 192 800 крон в этом году). «На оставшихся 59 станциях метро вы будете доплачивать за жилье, самый большой рост цен ощутили люди возле станций Вышеград — на 42%, Стрижков и Боржиславка — на 35%», — добавил Шитера.

С 2017 года больше всего выросли цены на станции метро Опатов (113%), а меньше всего — на 21,35% — за это время подорожали квартиры на этом же маршруте на станции И. П. Павлова. За пять лет мониторинга сервер Valuo.cz зафиксировал рост цен на 43,88% на станциях метро B, на 56,07% на станциях метро C и на 77,34% на станциях метро A.

Как линия D изменит цены?

Результаты приведенного анализа основаны на объявлениях на серверах недвижимости о продаже качественных квартир, квартир площадью от 80 квадратных метров, в радиусе одного километра вокруг станций. Исключением является станция Летняны, где метро С заканчивается в полях, поэтому в данном случае расстояние было увеличено до 1,5 км. Если нужно было учитывать квартиры большей площади или продавались только новостройки в районе метро, ​​их цена корректировалась с помощью коэффициентов.

Несомненно, будет интересно наблюдать за динамикой цен на квартиры в районе планируемого нового маршрута пражского метро D – он будет вести из центра города через Панкрац и Крч в Писнице. Пражская транспортная компания уже завершила геологические изыскания и получила разрешение на строительство. По данным муниципалитета, строительство начнется в ближайшее время. Отразятся ли эти планы на ценах сейчас — сомнительно. Безусловно, сыграет роль и то, что новый маршрут будет вести через менее привлекательные локации, чем, например, маршрут А, в периметре которого квартиры традиционно самые дорогие. С другой стороны, очевидно, что вопрос транспортной доступности станет для жителей столицы в ближайшем будущем еще более важным, чем это было до сих пор.

Источник: stavebni-forum.cz