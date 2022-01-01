В пражских Летнянах через 25 лет вырастет жилой квартал стоимостью 70 млрд крон

​В течение следующих 25 лет инвестиционная группа Odien планирует построить жилой комплекс с примерно 7 000 квартир и вместимостью до 11 000 человек в районе Aviе между пражскими Летнянами и Чаковице. Стоимость строительства составит 70 миллиардов крон. Об этом журналистам заявил генеральный директор группы Odien Майкл Саран. Район соединит с центром города модернизированная железная дорога и новая трамвайная линия.

По словам Сарана, компания уже приступила к дезактивации земель после промышленного производства и ждет изменений в плане зонирования. Группа хотела бы начать строительство в 2025 году.

Так называемый браунфилд, который компания купила в 2004 году, имеет площадь 66 га и является одним из крупнейших в мегаполисе. По словам Сарана, на нем будут построены здания общей площадью 910 тысяч квадратных метров, из которых от 60 до 80% будет занято жильем. Остальное будет использовано под коммерческие цели, услуги и благоустройство, которые займут 70 000 квадратных метров.

В настоящее время компания завершает подписание соглашения с городом, согласно которому она должна инвестировать 1,5 миллиарда крон в общественную инфраструктуру. Соглашение имеет важное значение для компании в связи с необходимостью изменения плана зонирования, которого она ждала около 15 лет. В конце концов, это решение было одобрено пражским советом, но, по словам вице-мэра Петра Главачека, соглашение не будет подписано до сентябрьских выборов. Раньше против изменения выступала мэрия Летнян, представители которой до сих пор не поддержали предложение. Пресс-секретарь Letňan Габриэла Водичкова сообщила сегодня ЧТК, что мэрия не будет сейчас комментировать этот вопрос.

«Авиа Сити — наш единственный девелоперский проект, на котором мы полностью сосредоточимся в ближайшие 25 лет», — добавил директор инвестиционной группы.

Градостроительный план района разработан мастерской архитектора Якуба Циглера. План предусматривает строительство зданий от шести до восьми этажей и полузакрытых блоков, в которых будет частично использована первоначальная структура зданий. «Озеленение будет дополнено центральным парком, который фактически является сердцем всего предложения», — добавил архитектор. Прага планирует построить здесь две начальные школы, новую трамвайную линию и улучшить транспортную инфраструктуру в новом районе. Предложение также включает пять детских садов.

Другие инвесторы также планируют другие крупные проекты в мегаполисе. В 2020 году Sekyra Group приступила к строительству нового района в Смихове и планирует аналогичный проект на Роганском острове в Праге 8. Ожидается масштабное строительство в районе Жижковской товарной станции, где такие компании, как Central Group, Sekyra Group или Penta Real Estate планируют строить жилые и офисные здания. Планируется строительство и в районе застройки Бубны-Заторы, где, согласно городскому исследованию, в будущем появятся квартиры для 25 000 человек. Другие браунфилды расположены в Высочанах, Глоубетине или в районе Богдалки и Слатина.

Саран основал компанию Odien в 2004 году. Помимо недвижимости и девелопмента, она занимается инвестициями и энергетикой. В группе работает более 500 человек в Чехии, Хорватии и Турции.

Источник: ceskenoviny.cz