Прага: возраст покупателей новых квартир увеличивается

​За повышением возраста людей, покупающих новую квартиру, стоит преимущественно низкая доступность ипотечных кредитов. Средний возраст покупателей в Праге в настоящее время составляет 45,4 года, что почти на два года больше, чем годом ранее, и на шесть с половиной лет больше, чем семь лет назад.

Это следует из статистики девелоперской компании Central Group.

В то же время Прага занимает второе место среди регионов Чехии по численности населения, средний возраст которого составляет 41,4 года.

В первом полугодии этого года Central Group зарегистрировала лишь менее 13% покупателей в возрасте до 30 лет, тогда как ранее этот показатель составлял 15-20%. Наоборот, количество людей старше 60 лет выросло до 15%, тогда как раньше было всего около 10%. Больше всего новых квартир покупают люди в возрастных группах 41-50 лет (31,6% в этом году) и 31-40 лет (25,6% в этом году).

«Основными причинами увеличения среднего возраста наших клиентов мы считаем то, что люди вкладывают свои сбережения в недвижимость, пытаясь защитить деньги от инфляции. И, конечно же, пожилые люди, как правило, имеют сбережения. Более дорогая и менее доступная ипотека также больше ударила по молодежи», — сказала Михаэла Томашкова, исполнительный директор Central Group. По ее словам, уменьшение количества молодых покупателей соответствует способу финансирования новой квартиры. Если раньше примерно половина из них брала ипотечный кредит на покупку квартиры, то сейчас процентные ставки по ипотечным кредитам почти в три раза выше, чем год назад. Для людей моложе 36 лет действуют более мягкие ограничения ЧНБ, но, по словам Томашковой, более высокие процентные ставки для них слишком высоки, и они сочетаются с общим ростом цен.

Источник: stavebni-forum.cz