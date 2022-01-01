Девелопер из России заключил договор на строительство с районом Прага 8

Район Прага 8 заключил договор о сотрудничестве с компанией G2 group, которой руководят предприниматели Александр Ручьев и Григорий Бубнов.

Антироссийские санкции обязали государственный сектор избегать заключения сверхлимитных контрактов с компаниями, контролируемыми гражданами России. Абсолютный запрет распространяется на лиц, которые находятся в санкционном списке Евросоюза.

Примером того, как не прекратилось сотрудничество госсектора с российскими компаниями, может служить городской округ Прага 8.

Как стало известно Seznam Zprávy, в конце июля этого года местная администрация в лице Ондржея Гроса (ODS) заключила договор о сотрудничестве с девелоперской компанией G2 group. Речь идет о проекте Residence Palmovka park, который включает в себя строительство квартир на улице Соколовской.

Согласно записям о реальных собственниках, конечным владельцем компании является российский бизнесмен Александр Ручьев (хотя с июня вместо Ручьева в торговом реестре числится кипрская компания Fermosa). Он бизнесмен, в прошлом глава и совладелец крупнейшей российской компании, специализирующейся на жилищном строительстве, — Morton Group. Как видно из его биографии, он также работал в некоторых центральных российских учреждениях.

На существование этого контракта редакция Seznam Zprávy обратила внимание при исследовании деятельности другого предпринимателя российского происхождения, Григория Бубнова, который уже имеет чешское гражданство и вместе со своей женой выступает миноритарным акционером G2 group.

Проект Александра Ручьева и Григория Бубнова включает в себя строительство более ста новых квартир в многоквартирном доме у метро Palmovka, напротив строящегося центра Nová Palmovka.

Вышеупомянутые лица завершили проект на улице Na Valentince в Праге 5 в прошлом году — квартиры уже распроданы.

Администрация Праги 8 утверждает, что обсуждения проекта начались примерно четыре года назад, когда проектировщик и представитель застройщика представили первоначальный план. По мнению местных властей, он был «негабаритным», поэтому долго велись переговоры об уменьшении высоты и объема здания. В итоге, по словам представителя муниципального района, обе стороны пришли к соглашению. Советники из Праги 8 одобрили проект в мае этого года. Июльское соглашение о сотрудничестве «должно стать отражением взаимных усилий по обеспечению адекватных услуг и общественной инфраструктуры в этом районе». В контракте компания с российскими владельцами также обязалась предоставить городу «финансовый подарок» в размере 6,2 млн крон на развитие инфраструктуры.

Подписывая соглашение о сотрудничестве, город берет на себя определенные обязательства, однако этот договор не предполагает госзаказ или предоставление субсидий. Потому, по мнению экспертов, о нарушении антироссийских санкций речи не идет. Санкционные правила пока не распространяются на подобные контракты.

«Если данное лицо не находится в санкционных списках, чего, насколько я знаю, нет, все соответствует законодательству», — говорит Йиржи Скухровец из Института Datlab, занимающегося вопросом санкций с начала войны.

«Мне еще предстоит прочитать соответствующий пакет санкций, но я действительно не нашел положения, которое было бы применимо к этому делу», — говорит адвокат Лукаш Краус из организации Rekonstrukce státu.

По словам Йиржи Скухровца, ситуация может измениться, если, например, выяснится, что владелец компании G2 Group связан с режимом Кремля.

«После этого будет обсуждаться вопрос о возможном включении в санкционные списки. Однако до тех пор нужно максимально изучить этический и политический аспекты всего этого», — считает Йиржи Скухровец.

Seznam Zprávy неоднократно пыталась связаться с представителем G2 Group Григорием Бубновым. По адресу в районе Либень, где зарегистрирована девелоперская компания, офиса нет. Бубнов не ответил на вопросы, отправленные по электронной почте.

Насколько далеко можно зайти в борьбе с российскими субъектами и что еще можно предпринять — открытый вопрос даже для экспертов Минрегионразвития. В мае именно это ведомство разработало методологию по применению санкций для государственных подрядчиков.

«Я нахожу это дело очень интересным, я занимаюсь им прямо сейчас, но еще не пришел к решению», — сказал Януш Конечны, аналитик и главный советник министра Ивана Бартоша.



Источник: seznamzpravy.cz

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