Ипотека и жилье подорожали. Летом в Праге было продано на 75% меньше квартир

Это лето показало, как все более дорогие ипотечные кредиты наносят удар по рынку жилья. В годовом исчислении продажи новых квартир в столице упали на три четверти. И эксперты ожидают, что ситуация сохранится в ближайшие месяцы.

Повышение процентных ставок, высокая инфляция, а также рост цен на энергоносители, отразившиеся на ценах строительных работ и материалов, существенно влияют на рынок недвижимости с конца прошлого года.

Несколько месяцев назад девелоперам стало очевидно, что после прошлого года, когда в столице было продано 7450 новых квартир, что стало максимальным показателем за последние 13 лет, в этом году состоится падение.

Например, Trigema ожидает, что продажи вернутся к средним показателям прошлых лет. По словам застройщика, количество проданных квартир в столице должно составить всего около 5500, что примерно на треть меньше, чем в прошлом году.

Однако, согласно данным «Карты цен» (Cenové mapy), с приходом лета на столичном рынке новостроек наблюдалось гораздо более резкое падение спроса и конечных продаж. В июле и августе 2022 года продажи упали более чем на три четверти по сравнению с прошлым годом.

По словам аналитика Франтишека Брожа, можно предположить, что общий объем продаж в этом году достигнет максимум 3500 квартир, то есть будет примерно вдвое меньше, чем годом ранее.

«В сравнении с прошлым годом пока было продано на 717 квартир меньше, что на 78% меньше. И следует ожидать дальнейшего снижения в течение остального года. Спрос достиг лишь четверти прошлогодних значений за тот же период», — описывает данные SZ Byznys аналитик «Карты цен» Франтишек Брож.

По словам Ондржея Штястного, руководителя отдела аналитики Central Group, значительное падение связано с тем, что происходит сравнение двух экстремальных периодов.

«В прошлом году было продано больше всего квартир в истории, в этом году, наоборот, из-за высоких процентных ставок и неопределенности, связанной с войной в Украине, решение о покупке откладывается, поэтому цифры низкие», — говорит он.

По словам Ренаты Вилдомцовой, пресс-секретаря Skanska, значительное увеличение процентных ставок по ипотечным кредитам стало ключевым фактором, вызвавшим снижение продаж.

«Большинство клиентов сегодня не могут получить ипотечный кредит и ждут момента, когда процентные ставки снова снизятся. Этот период также отразился на ценах на аренду, которые значительно выросли за последние месяцы. Наш сентябрьский опрос показывает, что в этом году арендная плата стала выше для половины домохозяйств в Праге, особенно для квартир более высокого стандарта», — сказала она.

Deloitte также подтверждает значительное падение продаж новых квартир в Праге. По словам эксперта по недвижимости Петра Хани, текущая ситуация на рынке укрепит позиции арендного жилья.

«В связи с уменьшением доступности собственного жилья можно предположить, что сместится возрастной ценз, когда люди покупают или могут купить собственную квартиру. Из-за более высоких цен и более дорогих денег люди будут проводить больше времени в арендованных квартирах, прежде чем накопят достаточно средств, чтобы начать заниматься покупкой собственной недвижимости», — говорит Петр Хана из Deloitte.

Несмотря на значительное падение продаж, цена квадратного метра новых квартир в Праге все еще растет. По сравнению с прошлым годом на карте цен зафиксировано увеличение на 14%.

И тенденция будет продолжаться. «Средняя цена проданной квартиры в этом году вырастет до 145 000 крон за квадратный метр. Это примерно на 18% больше, чем в 2021 году», — прогнозирует Брож.

Тем не менее некоторые квартиры немного подешевели. «Ценовая политика стала вторым после спроса направлением рынка девелопмента, существенно отреагировавшим на текущую негативную конъюнктуру. В сфере дисконтных квартир изменение цен коснулось 205 единиц. Скидка достигла в среднем 656 345 крон за квартиру», — говорит Франтишек Брож.

Из-за низкого спроса предложение свободных квартир на рынке также значительно растет. «Карта цен» зафиксировала 60-процентный рост по сравнению с прошлым годом.

«Предложение увеличилось на 312 квартир за июль и август этого года. Всего сегодня на пражском рынке доступно почти 5000 квартир», — уточняет Брож.

Источник: seznamzpravy.cz

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