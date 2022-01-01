Девелопер UBM построит 150 новых квартир в пражском районе Смихов

​Австрийский девелопер UBM купил участок под жилой комплекс в Праге 5. С инвестициями в несколько миллиардов крон там будет построено 150 квартир. Земля, предназначенная для нового проекта, сейчас используется как автостоянка.

На участке земли в пражском районе Смихов, который в настоящее время в основном используется в качестве парковки, появится новый жилой комплекс. Чешский филиал австрийской девелоперской группы UBM приобрел участок для своего портфолио.

«С этим проектом мы добавляем к нашему портфолио заброшенный участок в прибыльном пражском районе между Анделом и Смиховским вокзалом», — сказал Йозеф Видерманн, генеральный директор UBM Development Czechia. «Предполагаемый общий объем инвестиций в проект составит несколько миллиардов крон», — добавил глава чешского филиала UBM.

Новый комплекс будет включать 150 квартир, а также подземные гаражи и несколько магазинов. В настоящее время проект находится в стадии планирования. Это официальный этап, предшествующий разрешению на строительство. Застройщик рассчитывает начать строительство в 2023 году. Завершить проект планируется в 2025 году.

Участок находится на улице Na Plzeňce между улицами Nádražní и Strakonická в центре первоначальной застройки, состоящей из многоквартирных домов, фабрик и мастерских, то есть в той части Смихова, которая в будущем должна коренным образом измениться. Напротив улицы Strakonická девелоперская группа Sebre планирует масштабный проект под названием Šemíkův břeh. А девелопер Sekyra Group уже строит новый район на земле вокруг Смиховского вокзала.

UBM не назвала ни цену покупки, ни имя первоначального владельца. Однако из реестра недвижимости следует, что прямым владельцем земли является компания Gold Nemovitostní. Через эту компанию владел участками и предыдущий хозяин. Согласно торговому реестру, это бизнесмен Ян Маршаль, и он сохранил за собой половину доли в проекте.

UBM работает на чешском рынке с 1993 года. Многоцелевой комплекс Anděl City, который также был построен в Смихове, — одно из самых больших достижений австрийского девелопера в стране. В начале этого года компания UBM завершила переоборудование бывшего Цукроварницкого дворца на Сеноважной площади в пятизвездочный отель Andaz Prague. Им управляет сеть роскошных отелей Hyatt.

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день