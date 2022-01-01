Если рынок квартир будет стагнировать в течение двух лет, Central Group, вероятно, отложит некоторые проекты

Если рынок квартир будет стагнировать в течение длительного времени, даже крупнейший чешский застройщик Central Group может отложить новые проекты. Однако глава девелоперской компании Душан Куновски надеется, что ставки по ипотечным кредитам могут вернуться на уровень ниже трех процентов в течение двух лет, что перезапустит рынок. При этом он не ожидает, что новые квартиры станут дешевле, основная причина — это удорожание строительства.

Процентная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам выросла до 5,76% в августе и является самой высокой с начала 2010 года, что оказывает большое влияние на девелоперов.

«Замедление очень сильно повлияло на нас. Раньше 50% людей покупали квартиры благодаря ипотеке, сейчас это несколько процентов. Спрос есть. Люди заходят, просматривают сайт, но откладывают решение и ждут. Я бы отреагировал так же», — говорит Куновский.

Central Group не рассматривает возможность остановки строительства. «Все, что строится, будет завершено, но теперь нас ждут полтора-два года действительно неурожайных времен», — ожидает Куновски. В настоящее время его компании принадлежит около 1,5 млн квадратных метров заброшенных участков и земель, предназначенных для строительства в Праге, на которых планируется построить более 30 000 новых квартир.

Куновски признается, что в случае затянувшейся стагнации он рассматривает возможность отсрочки новых проектов. «Мы финансируем все из собственных средств, и если, например, мы инвестируем два миллиарда и продадим одну квартиру, то, может быть, нам лучше все отложить», — говорит Куновский. Он добавляет, что, когда ситуация улучшится, его компания сможет построить квартиры по готовым проектам в течение полутора лет.

В 2024 году, по словам Куновского, ставки по ипотеке могут упасть ниже 3%, что он считает психологическим пределом. «Здесь мы видим существенный толчок на рынке. Когда ипотека станет дешевле, половина людей, которые заинтересованы в ипотеке, вернутся. Я настроен очень оптимистично», — отмечает он.

По его словам, новые квартиры, которые предлагались в Праге во втором квартале этого года по цене 152 051 крона за квадратный метр, дешевле не будут. Причина в стоимости строительства — от покупки земли до материалов, строительных работ и энергии. «Доступное жилье будет тогда, когда будет достаточно квартир», — добавляет Куновски. По его словам, получение разрешения на строительство крупных объектов занимает в среднем десять лет.

Куновски считает, что старые квартиры могут стать дешевле. По его словам, разница между ценой новостройки и квартирой на вторичном рынке составляет порядка 10-15%, и эту разницу он называет нездорово низкой. Он обращает внимание на то, что, например, панельные дома потребляют вдвое меньше энергии, чем новые.

Central Group ведет строительство около 1500 квартир, в этом году началось строительство комплекса Parková čtvrť в Праге 3 и в Tesla Hloubětín в Праге 9. Прибыль компании за 2021 год упала до 749,5 млн крон, тогда как годом ранее она составляла 905,6 млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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