Если рынок квартир будет стагнировать в течение двух лет, Central Group, вероятно, отложит некоторые проекты

Процентная ставка по вновь выданным ипотечным кредитам выросла до 5,76% в августе и является самой высокой с начала 2010 года, что оказывает большое влияние на девелоперов.
«Замедление очень сильно повлияло на нас. Раньше 50% людей покупали квартиры благодаря ипотеке, сейчас это несколько процентов. Спрос есть. Люди заходят, просматривают сайт, но откладывают решение и ждут. Я бы отреагировал так же», — говорит Куновский.
Central Group не рассматривает возможность остановки строительства. «Все, что строится, будет завершено, но теперь нас ждут полтора-два года действительно неурожайных времен», — ожидает Куновски. В настоящее время его компании принадлежит около 1,5 млн квадратных метров заброшенных участков и земель, предназначенных для строительства в Праге, на которых планируется построить более 30 000 новых квартир.
Куновски признается, что в случае затянувшейся стагнации он рассматривает возможность отсрочки новых проектов. «Мы финансируем все из собственных средств, и если, например, мы инвестируем два миллиарда и продадим одну квартиру, то, может быть, нам лучше все отложить», — говорит Куновский. Он добавляет, что, когда ситуация улучшится, его компания сможет построить квартиры по готовым проектам в течение полутора лет.
В 2024 году, по словам Куновского, ставки по ипотеке могут упасть ниже 3%, что он считает психологическим пределом. «Здесь мы видим существенный толчок на рынке. Когда ипотека станет дешевле, половина людей, которые заинтересованы в ипотеке, вернутся. Я настроен очень оптимистично», — отмечает он.
По его словам, новые квартиры, которые предлагались в Праге во втором квартале этого года по цене 152 051 крона за квадратный метр, дешевле не будут. Причина в стоимости строительства — от покупки земли до материалов, строительных работ и энергии. «Доступное жилье будет тогда, когда будет достаточно квартир», — добавляет Куновски. По его словам, получение разрешения на строительство крупных объектов занимает в среднем десять лет.
Куновски считает, что старые квартиры могут стать дешевле. По его словам, разница между ценой новостройки и квартирой на вторичном рынке составляет порядка 10-15%, и эту разницу он называет нездорово низкой. Он обращает внимание на то, что, например, панельные дома потребляют вдвое меньше энергии, чем новые.
Central Group ведет строительство около 1500 квартир, в этом году началось строительство комплекса Parková čtvrť в Праге 3 и в Tesla Hloubětín в Праге 9. Прибыль компании за 2021 год упала до 749,5 млн крон, тогда как годом ранее она составляла 905,6 млн крон.
Источник: ceskenoviny.cz
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