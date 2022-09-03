Цены на квартиры в Чехии выросли более чем в два раза за последние десять лет

Индекс цен на жилье (HPI), который Чешское управление статистики (ČSÚ) использует для измерения динамики цен на квартиры и частные дома, включая цены на землю, во втором квартале этого года составил 218,6.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это было на 23,1% выше, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года цены на жилую недвижимость выросли на 132,6%.

Индекс постоянно растет с конца 2013 года. Индекс измеряет развитие уровня цен в соответствии с единым стандартом Европейского Союза и, согласно данным Евростата, является вторым по величине в Чешской Республике. За первый квартал 2022 года индекс был выше только в Венгрии (235,9), самые низкие показатели – на Кипре (103,9) и в Италии (105,8). По сравнению с Польшей или Словакией, в Чехии в первом квартале этого года индекс был более чем на 20% выше.

Источником данных для индекса HPI, который публикуется с 2008 года, служит отчет, отправленный застройщиками о завершенных продажах квартир и коттеджей (под ключ), обзоры цен на агентства недвижимости и данные Чешского геодезического и кадастрового управления (ČÚZK).

В Праге, согласно анализу девелоперов, средняя цена предложения по продаже квартиры во втором квартале этого года составила 152 000 крон за квадратный метр, цена проданной квартиры достигла 145 000 крон.

Источник: stavebni-forum.cz