Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Главная
Недвижимость
Рынок недвижимости
Цены на квартиры в Чехии выросли более чем в два раза за последние десять лет

Цены на квартиры в Чехии выросли более чем в два раза за последние десять лет

Партнер рубрики:
Kochy
01 октября
16:04
59
Индекс цен на жилье (HPI), который Чешское управление статистики (ČSÚ) использует для измерения динамики цен на квартиры и частные дома, включая цены на землю, во втором квартале этого года составил 218,6.

Цены на квартиры в Чехии выросли более чем в два раза за последние десять лет

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это было на 23,1% выше, а по сравнению со вторым кварталом 2012 года цены на жилую недвижимость выросли на 132,6%. 

Индекс постоянно растет с конца 2013 года. Индекс измеряет развитие уровня цен в соответствии с единым стандартом Европейского Союза и, согласно данным Евростата, является вторым по величине в Чешской Республике. За первый квартал 2022 года индекс был выше только в Венгрии (235,9), самые низкие показатели – на Кипре (103,9) и в Италии (105,8). По сравнению с Польшей или Словакией, в Чехии в первом квартале этого года индекс был более чем на 20% выше. 

Источником данных для индекса HPI, который публикуется с 2008 года, служит отчет, отправленный застройщиками о завершенных продажах квартир и коттеджей (под ключ), обзоры цен на агентства недвижимости и данные Чешского геодезического и кадастрового управления (ČÚZK). 

В Праге, согласно анализу девелоперов, средняя цена предложения по продаже квартиры во втором квартале этого года составила 152 000 крон за квадратный метр, цена проданной квартиры достигла 145 000 крон.

Источник: stavebni-forum.cz



читайте по теме
Assets
30 сентября
12:05
512
Рынок недвижимости
Если рынок квартир будет стагнировать в течение двух лет, Central Group, вероятно, отложит некоторые проекты
Assets
30 сентября
11:14
499
Рынок недвижимости
Девелопер UBM построит 150 новых квартир в пражском районе Смихов
Assets
27 сентября
12:12
945
Рынок недвижимости
Ипотека и жилье подорожали. Летом в Праге было продано на 75% меньше квартир
Assets
14 сентября
13:12
2453
Рынок недвижимости
Какие квартиры в Чехии? Представляем данные переписи населения
Последние новости:
Assets
01 октября
09:23
894
Общество
«Мы им нужны»: как российская пропаганда использует демонстрации в Чехии
Assets
01 октября
08:53
332
Экономика
Экономика в Чехии выросла на 3,7%
Assets
30 сентября
17:43
1325
Политика
Земан обвиняет Путина в воровстве. Чехия не признает референдумы
Assets
30 сентября
15:18
1785
Политика
Президентские выборы в Чехии: Бабиш теряет позиции, лидирует Петр Павел
Assets
30 сентября
14:42
1505
Экономика
Чехи стали стремительно беднеть. Наблюдается самый быстрый рост цен за последние 20 лет
Assets
30 сентября
13:07
2041
Культура
22 бесплатных мероприятия в Праге в октябре 2022 года. Фестивали, экскурсии и фильмы
Assets
30 сентября
13:55
624
Общество
Более половины чехов не понимают, как связаться с госорганами онлайн
Assets
30 сентября
09:09
572
Экономика
Ремонт Баррандовского моста в Праге затягивается
Assets
29 сентября
19:50
999
Экономика
Глава Нацбанка Чехии: Не исключено, что осенью инфляция достигнет 20%
Assets
29 сентября
15:15
1471
Общество
Выжить любой ценой: В Праге выставили обломки украинских гражданских авто, которые побывали под обстрелами


популярное
Чехия
Прага
коронавирус
полиция
Россия
Автомобили
статистика
Евросоюз
Украина
концерт
фестиваль
дети
транспорт
недвижимость
Туризм
преступность
работа
выставка
погода
иностранцы