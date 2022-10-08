В Праге уже продаются квартиры площадью 12 квадратных метров, но стоят они миллионы

Спать, готовить, работать и отдыхать в одной комнате? В предложении пражской недвижимости все чаще появляется малогабаритное жилье, по сравнению с которым даже в классической квартире-студии есть место.

13 квадратных метров. Для одних это условия, где сложно представить свою жизнь, для других – шанс на инвестиции, которые они могут себе позволить благодаря более низкой цене покупки.

Небольшие квартиры, которые объединяют кухню, спальню и гостиную в одной комнате, в последние годы все чаще появляются на рынке. В этом году на пражский рынок поступает больше всего малогабаритного жилья за ​​последние несколько лет.

«Предложение квартир площадью до 25 квадратных метров попало в топ в 2018 году. В этом году оно начинает претендовать на второе место в рейтинге малогабаритных квартир», — говорит Франтишек Брож, аналитик Price Map.

Пример проекта, предлагающего однокомнатное жилье в Праге, — резиденция Prosecká vyhlídka, которую реализует фонд недвижимости Vertex Fund.

Это реконструкция трехэтажного здания, изначально использовавшегося как гостиница. Его приспособят для длительного проживания в помещениях, которые будут сданы как жилые единицы (ubytovací jednotky), а не как квартиры, из-за небольшого размера. Всего их будет 46, площадью от 13 до 35 квадратных метров.

Стоят такие помещения от 2,25 млн крон до 4,29 млн крон, то есть один метр в квартире площадью 13 квадратных метров продается примерно за 175 000 крон. Согласно августовским данным Карты цен, текущий средний показатель на рынке новостроек в Праге составляет 150 000 крон за квадратный метр.

По словам Карины Тохтаровой, соучредителя Vertex Fund, небольшие размеры квартир компенсируются услугами для жильцов прямо в доме.

«Здесь обычно есть прачечная, клубная комната, фитнес-центр или приемная, а складские помещения, которых может не хватать долгосрочному арендатору, расширяются за счет подвалов и складов, принадлежащих отдельным владельцам. Таким образом, жилье подходит для долгосрочной аренды с высокими стандартами и со всем необходимым оборудованием», — говорит она.

По ее словам, однокомнатное жилье привлекает два основных типа клиентов. Это молодые покупатели, приобретающие квартиру в качестве стартовой недвижимости, а также консервативные инвесторы, которые знают о добавленной стоимости ликвидного продукта в то время, когда в Праге не хватает малогабаритных объектов для сдачи в аренду.

Квартиры площадью менее 20 квадратных метров появились в Праге в последний год и в других проектах, таких как Nekázanka Residence или Depo Grébovka.

«До 90-х годов из-за централизованного планового строительства малогабаритных квартир строилось очень мало. Однако ситуация изменилась. Интерес к малогабаритным квартирам был, особенно в Праге и крупных городах Чехии, с самого начала современной застройки», — подтверждает Петр Гана, эксперт по недвижимости Deloitte.

«Количество малогабаритных квартир категорий 1+ и 2+ на рынке непрерывно растет. В 2014 году в этих категориях на рынок поступило 63% от общего объема предложения, а в 2021 году произошло увеличение до 72% от общего объема. В этом году доля составляет 71%», — добавляет Франтишек Брож, аналитик Ценовой карты.

По мнению экспертов, интерес к квартирам с небольшой полезной площадью вызван несколькими факторами.

«Небольшие квартиры более доступны для покупателей из-за более низкой цены. Они выполняют функцию инвестиционного инструмента. И, учитывая демографические тенденции, когда мы дольше живем, дольше живем в одиночестве и чаще разводимся, они больше подходят для рынка жилья», — объясняет Петр Гана из Deloitte.

Много небольших квартир появляется в проектах, которые предусматривают полную реконструкцию домов в центре Праги.

«Обычно речь идет о превращении старых квартир в жилые единицы. На рынке появляются квартиры размером, например, 13 квадратных метров. Они располагаются в центре города и в первую очередь нацелены на использование под краткосрочное размещение или коливинги», — добавляет Хана.

По словам аналитика Франтишека Брожа, реконструкцию проходят не только многоквартирные дома. «Часто это могут быть гостиничные, а также административные и социальные здания», — поясняет он.

Потенциальным покупателям нужно учитывать, что жилые единицы не считаются квартирами. Из-за размера пражские строительные нормы и закон о строительстве классифицируют их как нежилые помещения.

Жилая единица или нежилое помещение

Ubytovací jednotky — это недвижимость квартирного типа, которая по каким-либо причинам не может быть одобрена в качестве жилой единицы, но подходит для краткосрочной и долгосрочной аренды. Мы можем также встретить такие обозначения, как «объекты для размещения», «апартаменты» или «студии».

В соответствии с Пражскими строительными нормами (ПСП), квартира определяется как набор комнат (или одна жилая комната), отвечающий требованиям к постоянному жилью по своей конструкции, техническому устройству и оборудованию и предназначенный для этой цели. Если квартира состоит только из одной жилой комнаты, ее площадь должна быть не менее 16 квадратных метров. Все, что не соответствует параметрам квартиры (помимо площади, это еще и минимальная чистая высота жилых комнат, которая по ПСП составляет 2,6 м, при соблюдении определенных условий — 2,4 м), может быть сдано в эксплуатацию как жилая единица.

Хотя в соответствии с законом о строительстве не должно быть возможности использовать такие помещения для проживания (они считаются нежилыми), практика совершенно иная. Кроме того, она поддерживается новым Гражданским кодексом, который прямо разрешает сдавать в аренду нежилые помещения в качестве жилых.

В них можно оформить постоянное место жительства, но, согласно специальному правовому регулированию, объект должен быть отмечен описательным или регистрационным номером и предназначаться для проживания или индивидуального отдыха. Сумма НДС при покупке также отличается. Для квартир до 120 квадратных метров она составляет 15%, для нежилых помещений – 21%. Это может сыграть свою роль при получении ипотечного кредита.

С другой стороны, к жилым единицам предъявляются менее жесткие требования с точки зрения солнечного света или минимальной площади. Чаще всего это небольшие объекты планировки 1+кк или 2+кк, которые не соответствуют стандарту минимальной площади, но подходят для краткосрочной и долгосрочной аренды.

Источник: seznamzpravy.cz