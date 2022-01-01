Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии, которые заинтересуют инвесторов

Сегодня мы поговорим о новых инвестиционных возможностях в Праге — браунфилдах, рассмотрим их особенности и конкретные проекты, которые доступны на рынке в 2022 году.

Браунфилды — англ. «коричневые поля». Неиспользуемые, запущенные земли или строения, остатки промышленной, сельскохозяйственной, военной или иной деятельности, которые могут послужить новой цели после восстановления.

Земельные участки под жилье для 154 000 человек в Праге

Жилье на 154 000 человек и потенциал для создания до 212 000 рабочих мест. Такими перспективами обладают 11 браунфилдов в Праге, которые рассчитывает развивать Институт планирования и развития (IPR). Самый крупный из участков застройки, общей площадью 940 гектаров, находится в Высочанах, где можно создать жилье для более чем 30 тысяч человек.

Проблема с застройкой браунфилдов состоит в том, что в прошлом государство эти земли распродавало. Таким образом, они не принадлежат Чехии и их будущее зависит лишь от воли нынешних хозяев.

Глава IPR Ондржей Богач в качестве примера приводит Смиховский вокзал (nádraží Smíchov), где городу удалось достигнуть соглашения с владельцем, а также случай станции Бубны (nádraží Bubny), где, наоборот, этого не произошло.

IPR предоставил анализ территорий, включая подробные данные, а также разработал методологию работы с ними в следующем году. Анализ дополнен рекомендациями, как обращаться с браунфилдами, в том числе на экономическом и социальном уровнях.



Сделку усложняет большое количество собственников

Наибольшее количество жителей, а именно 33 426 человек, в будущем должно поселиться в квартирах на ныне заброшенных участках в Высочанах. Площадь браунфилдов там составляет 220 гектаров. Это самая большая территория, которая подлежит трансформации. Она включает участки Nová Harfa, Tesla Hloubětín и Barvy Tebas. Лишь 14% территории принадлежат столице, а у оставшейся части в общей сложности 31 владелец. Помимо жилой площади, здесь планируется создать рабочие места для более чем 35 000 человек.

Напротив, самая маленькая территория под застройку площадью 34 гектара находится в Зличине. Там смогут разместиться 2 032 жителя и 2 826 рабочих мест.

По словам вице-мэра Петры Колинской, большое количество собственников тормозит строительство и в районе Богдалец, где у территории площадью 197 гектаров тоже 31 владелец. «Одним из результатов программы IPR должен стать своего рода типовой контракт или руководство о том, как добиться согласия владельцев и последующих корректировок на территории», — сказала она. Новый план начнут применять с 2023 года.

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Браунфилды в Праге Где Площадь (в гектарах) Кол-во собственников Кол-во жителей Кол-во рабочих мест Богдалец 197 31 25 000 40 000 Высочаны (Глоубетин) 220 31 33 000 35 000 Смихов 46 13 3364 8829 Бубны 110 23 23 000 39 000 Летняны 67 9 4000 4000 Роганский остров, Палмовка 69 31 15 000 23 000 Йинонице 72 31 7000 11 000 Жд-станция Жижков 34 29 2000 3000 Зличин 34 29 2000 3000 Беларие (Модржаны) 47 32 7000 6000 Рузине 39 14 5000 4000 Источник: novinky.cz

Браунфилд-проекты, с которыми мы рекомендуем ознакомиться

Lihovar Smíchov

Статус : предпродажа

: предпродажа Девелопер : Trigema

: Trigema Район : Прага 5

: Прага 5 Местонахождение : Смихов

: Смихов Квартиры готовы к заселению : с 2023

: с 2023 Общее количество квартир: 500

Уникальный жилой комплекс, который будет построен на месте одного из крупнейших пражских ликероводочных заводов Fischl a synové, предлагает более 550 квартир различной планировки, от небольших квартир с одной спальней до роскошных просторных пятикомнатных квартир с террасой на крыше и джакузи. Жителям будет обеспечен захватывающий вид на город и долину Влтавы.

Проект Lihovar выходит далеко за рамки «просто жилья»: его территория задумана как место для общения и культурной активности, и его цель – стать сердцем всего Смихова.

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Smíchov City

Девелопер : Sekyra Group

: Sekyra Group Район : Прага 5

: Прага 5 Местонахождение : Смихов

: Смихов Квартиры для заселения с: 2022

Проект «Смихов Сити» представляет собой план полного обновления территории неиспользуемой товарной станции Смихов. На площади 210 000 квадратных метров появится новый район с офисными, коммерческими и жилыми помещениями. Таким образом, Смихов получит современный многофункциональный комплекс.

В настоящее время в рамках проекта строится участок «Смихов Сити – Север» возле площади На Книжеци (náměstí Na Knížecí). Строительство «Смихов Сити – Север» разделено на три очереди, обозначенные SM1, SM2 и SM3.

К SM1 относятся офисные здания, SM2 и SM3 включают в себя жилые здания, где будет в общей сложности 400 жилых единиц. В рамках SM2 в настоящее время доступно 195 квартир, часть SM3 все еще находится в стадии подготовки, и жилые площади там будут частично предназначены для продажи, частично для сдачи в аренду.

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Rohan City

Статус: в продаже

Застройщик: Sekyra Group

Район: Прага 8

Расположение: Карлин

Квартиры для заселения с: 2023 (проект в стадии подготовки)

Общее количество квартир: 220 на первом этапе

Девелоперский проект под названием Rohan City предполагает застройку заброшенного участка на территории бывшего острова Рогань в Карлине. Между Роганьской набережной (Rohanské nábřeží) и велосипедной дорожкой вдоль Влтавы будет построен современный многофункциональный центр, сочетающий в себе административные, жилые и торговые функции.

На площади более 200 000 квадратных метров появятся зеленые насаждения. Магазины и административные здания разместятся вдоль оживленной набережной, создав естественный шумовой барьер. Внутри элитного комплекса с видом на реку будет несколько высотных многоквартирных домов с кафе и ресторанами.

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