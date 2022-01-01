Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии, которые заинтересуют инвесторов

Браунфилды — англ. «коричневые поля». Неиспользуемые, запущенные земли или строения, остатки промышленной, сельскохозяйственной, военной или иной деятельности, которые могут послужить новой цели после восстановления.
Земельные участки под жилье для 154 000 человек в Праге
Жилье на 154 000 человек и потенциал для создания до 212 000 рабочих мест. Такими перспективами обладают 11 браунфилдов в Праге, которые рассчитывает развивать Институт планирования и развития (IPR). Самый крупный из участков застройки, общей площадью 940 гектаров, находится в Высочанах, где можно создать жилье для более чем 30 тысяч человек.
Проблема с застройкой браунфилдов состоит в том, что в прошлом государство эти земли распродавало. Таким образом, они не принадлежат Чехии и их будущее зависит лишь от воли нынешних хозяев.
Глава IPR Ондржей Богач в качестве примера приводит Смиховский вокзал (nádraží Smíchov), где городу удалось достигнуть соглашения с владельцем, а также случай станции Бубны (nádraží Bubny), где, наоборот, этого не произошло.
IPR предоставил анализ территорий, включая подробные данные, а также разработал методологию работы с ними в следующем году. Анализ дополнен рекомендациями, как обращаться с браунфилдами, в том числе на экономическом и социальном уровнях.
Сделку усложняет большое количество собственников
Наибольшее количество жителей, а именно 33 426 человек, в будущем должно поселиться в квартирах на ныне заброшенных участках в Высочанах. Площадь браунфилдов там составляет 220 гектаров. Это самая большая территория, которая подлежит трансформации. Она включает участки Nová Harfa, Tesla Hloubětín и Barvy Tebas. Лишь 14% территории принадлежат столице, а у оставшейся части в общей сложности 31 владелец. Помимо жилой площади, здесь планируется создать рабочие места для более чем 35 000 человек.
Напротив, самая маленькая территория под застройку площадью 34 гектара находится в Зличине. Там смогут разместиться 2 032 жителя и 2 826 рабочих мест.
По словам вице-мэра Петры Колинской, большое количество собственников тормозит строительство и в районе Богдалец, где у территории площадью 197 гектаров тоже 31 владелец. «Одним из результатов программы IPR должен стать своего рода типовой контракт или руководство о том, как добиться согласия владельцев и последующих корректировок на территории», — сказала она. Новый план начнут применять с 2023 года.
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|
Браунфилды в Праге
|
Где
|
Площадь
(в гектарах)
|
Кол-во
собственников
|
Кол-во
жителей
|
Кол-во
рабочих мест
|
Богдалец
|
197
|
31
|
25 000
|
40 000
|
Высочаны (Глоубетин)
|
220
|
31
|
33 000
|
35 000
|
Смихов
|
46
|
13
|
3364
|
8829
|
Бубны
|
110
|
23
|
23 000
|
39 000
|
Летняны
|
67
|
9
|
4000
|
4000
|
Роганский остров, Палмовка
|
69
|
31
|
15 000
|
23 000
|
Йинонице
|
72
|
31
|
7000
|
11 000
|
Жд-станция Жижков
|
34
|
29
|
2000
|
3000
|
Зличин
|
34
|
29
|
2000
|
3000
|
Беларие (Модржаны)
|
47
|
32
|
7000
|
6000
|
Рузине
|
39
|
14
|
5000
|
4000
|
Источник: novinky.cz
Браунфилд-проекты, с которыми мы рекомендуем ознакомиться
- Статус: предпродажа
- Девелопер: Trigema
- Район: Прага 5
- Местонахождение: Смихов
- Квартиры готовы к заселению: с 2023
- Общее количество квартир: 500
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Проект Lihovar выходит далеко за рамки «просто жилья»: его территория задумана как место для общения и культурной активности, и его цель – стать сердцем всего Смихова.
- Девелопер: Sekyra Group
- Район: Прага 5
- Местонахождение: Смихов
- Квартиры для заселения с: 2022
Проект «Смихов Сити» представляет собой план полного обновления территории неиспользуемой товарной станции Смихов. На площади 210 000 квадратных метров появится новый район с офисными, коммерческими и жилыми помещениями. Таким образом, Смихов получит современный многофункциональный комплекс.
В настоящее время в рамках проекта строится участок «Смихов Сити – Север» возле площади На Книжеци (náměstí Na Knížecí). Строительство «Смихов Сити – Север» разделено на три очереди, обозначенные SM1, SM2 и SM3.
К SM1 относятся офисные здания, SM2 и SM3 включают в себя жилые здания, где будет в общей сложности 400 жилых единиц. В рамках SM2 в настоящее время доступно 195 квартир, часть SM3 все еще находится в стадии подготовки, и жилые площади там будут частично предназначены для продажи, частично для сдачи в аренду.
Статус: в продаже
Застройщик: Sekyra Group
Район: Прага 8
Расположение: Карлин
Квартиры для заселения с: 2023 (проект в стадии подготовки)
Общее количество квартир: 220 на первом этапе
Девелоперский проект под названием Rohan City предполагает застройку заброшенного участка на территории бывшего острова Рогань в Карлине. Между Роганьской набережной (Rohanské nábřeží) и велосипедной дорожкой вдоль Влтавы будет построен современный многофункциональный центр, сочетающий в себе административные, жилые и торговые функции.
На площади более 200 000 квадратных метров появятся зеленые насаждения. Магазины и административные здания разместятся вдоль оживленной набережной, создав естественный шумовой барьер. Внутри элитного комплекса с видом на реку будет несколько высотных многоквартирных домов с кафе и ресторанами.
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