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Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии, которые заинтересуют инвесторов

Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии, которые заинтересуют инвесторов

Партнер рубрики:
anastasiia-kn
11 октября
17:50
287
Сегодня мы поговорим о новых инвестиционных возможностях в Праге — браунфилдах, рассмотрим их особенности и конкретные проекты, которые доступны на рынке в 2022 году.

Обзор девелоперских проектов. Браунфилды в Чехии, которые заинтересуют инвесторов

Браунфилды — англ. «коричневые поля». Неиспользуемые, запущенные земли или строения, остатки промышленной, сельскохозяйственной, военной или иной деятельности, которые могут послужить новой цели после восстановления. 

 

Земельные участки под жилье для 154 000 человек в Праге

Жилье на 154 000 человек и потенциал для создания до 212 000 рабочих мест. Такими перспективами обладают 11 браунфилдов в Праге, которые рассчитывает развивать Институт планирования и развития (IPR). Самый крупный из участков застройки, общей площадью 940 гектаров, находится в Высочанах, где можно создать жилье для более чем 30 тысяч человек.

Проблема с застройкой браунфилдов состоит в том, что в прошлом государство эти земли распродавало. Таким образом, они не принадлежат Чехии и их будущее зависит лишь от воли нынешних хозяев.

Глава IPR Ондржей Богач в качестве примера приводит Смиховский вокзал (nádraží Smíchov), где городу удалось достигнуть соглашения с владельцем, а также случай станции Бубны (nádraží Bubny), где, наоборот, этого не произошло.

IPR предоставил анализ территорий, включая подробные данные, а также разработал методологию работы с ними в следующем году. Анализ дополнен рекомендациями, как обращаться с браунфилдами, в том числе на экономическом и социальном уровнях.
 

Сделку усложняет большое количество собственников 

Наибольшее количество жителей, а именно 33 426 человек, в будущем должно поселиться в квартирах на ныне заброшенных участках в Высочанах. Площадь браунфилдов там составляет 220 гектаров. Это самая большая территория, которая подлежит трансформации. Она включает участки Nová Harfa, Tesla Hloubětín и Barvy Tebas. Лишь 14% территории принадлежат столице, а у оставшейся части в общей сложности 31 владелец. Помимо жилой площади, здесь планируется создать рабочие места для более чем 35 000 человек.

Напротив, самая маленькая территория под застройку площадью 34 гектара находится в Зличине. Там смогут разместиться 2 032 жителя и 2 826 рабочих мест.

По словам вице-мэра Петры Колинской, большое количество собственников тормозит строительство и в районе Богдалец, где у территории площадью 197 гектаров тоже 31 владелец. «Одним из результатов программы IPR должен стать своего рода типовой контракт или руководство о том, как добиться согласия владельцев и последующих корректировок на территории», — сказала она. Новый план начнут применять с 2023 года.

Для просмотра таблицы с телефона поверните его горизонтально, включив автоповорот экрана:

Браунфилды в Праге

Где

Площадь 

(в гектарах)

Кол-во

собственников

Кол-во

жителей

Кол-во

рабочих мест

Богдалец 

197

31

25 000

40 000

Высочаны (Глоубетин)

220

31

33 000

35 000

Смихов

46

13

3364

8829

Бубны

110

23

23 000

39 000

Летняны

67

9

4000

4000

Роганский остров, Палмовка

69

31

15 000

23 000

Йинонице

72

31

7000

11 000

Жд-станция Жижков

34

29

2000

3000

Зличин

34

29

2000

3000

Беларие (Модржаны)

47

32

7000

6000

Рузине

39

14

5000

4000

Источник: novinky.cz

 

Браунфилд-проекты, с которыми мы рекомендуем ознакомиться

Lihovar Smíchov

  • Статус: предпродажа
  • Девелопер: Trigema
  • Район: Прага 5
  • Местонахождение: Смихов
  • Квартиры готовы к заселению: с 2023
  • Общее количество квартир: 500

 

Уникальный жилой комплекс, который будет построен на месте одного из крупнейших пражских ликероводочных заводов Fischl a synové, предлагает более 550 квартир различной планировки, от небольших квартир с одной спальней до роскошных просторных пятикомнатных квартир с террасой на крыше и джакузи. Жителям будет обеспечен захватывающий вид на город и долину Влтавы. 

Проект Lihovar выходит далеко за рамки «просто жилья»: его территория задумана как место для общения и культурной активности, и его цель – стать сердцем всего Смихова.

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Smíchov City

  • Девелопер: Sekyra Group
  • Район: Прага 5
  • Местонахождение: Смихов
  • Квартиры для заселения с: 2022

 

Проект «Смихов Сити» представляет собой план полного обновления территории неиспользуемой товарной станции Смихов. На площади 210 000 квадратных метров появится новый район с офисными, коммерческими и жилыми помещениями. Таким образом, Смихов получит современный многофункциональный комплекс.

В настоящее время в рамках проекта строится участок «Смихов Сити – Север» возле площади На Книжеци (náměstí Na Knížecí).  Строительство «Смихов Сити – Север» разделено на три очереди, обозначенные SM1, SM2 и SM3. 

К SM1 относятся офисные здания, SM2 и SM3 включают в себя жилые здания, где будет в общей сложности 400 жилых единиц. В рамках SM2 в настоящее время доступно 195 квартир, часть SM3 все еще находится в стадии подготовки, и жилые площади там будут частично предназначены для продажи, частично для сдачи в аренду.

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Rohan City 

Статус: в продаже

Застройщик: Sekyra Group

Район: Прага 8

Расположение: Карлин

Квартиры для заселения с: 2023 (проект в стадии подготовки) 

Общее количество квартир: 220 на первом этапе

Девелоперский проект под названием Rohan City предполагает застройку заброшенного участка на территории бывшего острова Рогань в Карлине. Между Роганьской набережной (Rohanské nábřeží) и велосипедной дорожкой вдоль Влтавы будет построен современный многофункциональный центр, сочетающий в себе административные, жилые и торговые функции.

На площади более 200 000 квадратных метров появятся зеленые насаждения. Магазины и административные здания разместятся вдоль оживленной набережной, создав естественный шумовой барьер. Внутри элитного комплекса с видом на реку будет несколько высотных многоквартирных домов с кафе и ресторанами.

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