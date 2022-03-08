Продажи квартир резко упали. Рынок недвижимости в Праге не достигнет и половины от прошлогодних показателей

Если в прошлом году было продано примерно 7 500 квартир, то в этом году едва ли наберется половина. Так оценивает ситуацию с продажами новых квартир в Праге генеральный директор Skanska Residential Петр Михалек.
Падение спроса и продаж в этом году вызвано значительным ростом процентных ставок по ипотечным кредитам. Например, в прошлом году в Skanska доля клиентов, которые финансировали свое жилье за счет ипотеки, составляла около 80%, остальные платили из собственных сбережений. Сегодня все с точностью до наоборот, говорит руководитель компании.
Заморозка рынка недвижимости несет и хорошие новости для потенциальных покупателей. Средняя цена новой квартиры в Праге в третьем квартале этого года практически не выросла и остается на уровне около 148 000 крон за квадратный метр, согласно анализу рынка от девелоперских компаний Skanska, Central Group и Trigema.
Однако цена на новое жилье еще не достигла своего потолка. По словам главы Skanska, следующий значительный рост цен произойдет либо в конце следующего года, либо в начале 2024-го.
Вместе со снижением продаж увеличивается предложение жилья. Однако, по словам Михалека, его по-прежнему недостаточно. Чтобы удовлетворить потребности, пражский рынок должен вырасти как минимум вдвое.
Полную версию интервью на чешском смотрите в источнике.
Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:
YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля
YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?
Telegram – короткий дайджест новостей за день
Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии
Instagram – фото- и видеоновости каждый день