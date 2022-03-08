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Рынок недвижимости
Продажи квартир резко упали. Рынок недвижимости в Праге не достигнет и половины от прошлогодних показателей

Продажи квартир резко упали. Рынок недвижимости в Праге не достигнет и половины от прошлогодних показателей

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anastasiia-kn
13 октября
16:35
141
За два квартала 2022 года цены на новые квартиры в Праге почти не изменились, несмотря на возросшую стоимость строительных материалов. Стагнации способствовало резкое падение продаж. В этом году будет продана едва ли половина от прошлогоднего количества.

Продажи квартир резко упали. Рынок недвижимости в Праге не достигнет и половины от прошлогодних показателей

Если в прошлом году было продано примерно 7 500 квартир, то в этом году едва ли наберется половина. Так оценивает ситуацию с продажами новых квартир в Праге генеральный директор Skanska Residential Петр Михалек. 

Падение спроса и продаж в этом году вызвано значительным ростом процентных ставок по ипотечным кредитам. Например, в прошлом году в Skanska доля клиентов, которые финансировали свое жилье за ​​счет ипотеки, составляла около 80%, остальные платили из собственных сбережений. Сегодня все с точностью до наоборот, говорит руководитель компании.

Заморозка рынка недвижимости несет и хорошие новости для потенциальных покупателей. Средняя цена новой квартиры в Праге в третьем квартале этого года практически не выросла и остается на уровне около 148 000 крон за квадратный метр, согласно анализу рынка от девелоперских компаний Skanska, Central Group и Trigema.

Однако цена на новое жилье еще не достигла своего потолка. По словам главы Skanska, следующий значительный рост цен произойдет либо в конце следующего года, либо в начале 2024-го.

Вместе со снижением продаж увеличивается предложение жилья. Однако, по словам Михалека, его по-прежнему недостаточно. Чтобы удовлетворить потребности, пражский рынок должен вырасти как минимум вдвое.

Полную версию интервью на чешском смотрите в источнике.

 

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