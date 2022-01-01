Прага: квадратный метр новой квартиры за 147 884 кроны

Средняя цена продажи новых квартир в Праге в третьем квартале этого года выросла до 147 884 крон за квадратный метр, что соответствует росту на 17% в годовом исчислении (по сравнению со вторым кварталом 2022 года цены выросли на 1,4%).

Согласно анализу, стоимость предложения квартир достигла 154 181 кроны за квадратный метр, что на 12% выше в годовом исчислении и на 1,4% — в квартальном исчислении.

Статистика девелоперских компаний Skanska Residential, Trigema и Central Group показывает, что в третьем квартале в мегаполисе было продано всего 550 новых квартир (еще худшие результаты продаж показывает анализ компании Ekospol), что является минимумом с 2011 года. С начала 2022 года было продано 2550 квартир, и, по оценкам застройщиков, в этом году будет продано в целом 3000 квартир.

«Рынок сильно замедлился, но не замер. Уровень цен стабилизировался, но цены не падают», — говорит Петр Михалек из Skanska Residential. По его словам, цены на новые квартиры стабилизируются на уровне 145 000 – 150 000 крон за квадратный метр.

Из-за высоких затрат нет предпосылок для падения стоимость жилья: цены на материалы, землю и энергию растут, медленное получение разрешений на строительство также имеет решающее значение. Все застройщики также согласны с тем, что причиной снижения продаж является дорогая ипотека. Если раньше 50-80% квартир покупалось в ипотеку, а остальное за наличные, то сейчас наоборот.

Марсель Соурал из компании Trigema указал, что замедление роста рынка связано с настроениями в обществе и откладывание покупок не означает, что люди резко обеднеют. Девелоперы считают, что ситуация может улучшиться весной следующего года, а затем в 2024 году, если процентные ставки по ипотечным кредитам упадут ниже 3%. По их мнению, текущая ситуация может привести к большей разнице в ценах на старые и новые квартиры. Сейчас она находится в пределах 10-20%, что по мнению девелоперов недостаточно — должно быть 25-30%. На пражском вторичном рынке квадратный метр жилой площади в настоящее время продается за 125 442 крон, при этом цена стабильна.

Источник: stavebni-forum