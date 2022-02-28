После ковида в Чехии люди вернулись в офисы, но ходят через день. Офисная недвижимость претерпевает изменения

На рынке офисной недвижимости в Чехии сейчас правят контракты с гибкими условиями и красочные интерьеры. Ситуацию прокомментировала Александра Немцова из компании Cimex.

Офисный рынок выходит из ковидного ступора. В первом полугодии 2022 года появилось около 50 000 квадратных метров новых офисных площадей, а к концу года возникнет еще 28 000 квадратных метров.

«Это немного, но на 40% больше, чем в 2021 году, который показал крайне слабые результаты. В настоящее время есть около 200 000 квадратных метров, которые будут достроены в ближайшие год или два», — говорит Александра Немцова, директор по управлению активами компании Cimex.

Люди возвращаются в офисы. В основном, однако, одни совмещают несколько мест работы. Например, несколько дней проводят в офисе, несколько — работают из дома, а договоры, заключаемые работодателями, тоже становятся более гибкими.

«Компании не хотят брать на себя долгосрочные обязательства и подписывать долгосрочные контракты, так как не знают, сколько квадратных метров им понадобится, сколько сотрудников будет работать из дома, а сколько — в офисах», — поясняет она.

Но интерес сохраняется: самым «модным» районом для аренды в настоящее время является пражский Карлин, за которым следует Панкрац. Однако предприниматели все чаще стремятся к совместной аренде офисов в Праге. Например, иногда они арендуют рабочие места на один-единственный день.

«За последние полгода мы построили 3 000 квадратных метров меблированных офисов, и к ним есть большой интерес», — говорит Александра Немцова. В формате коворкинга будет работать еще одно офисное здание от Cimex, на этот раз на Вацлавской площади.

Арендная плата повысится в январе

Компании ожидают дальнейшего роста цен на аренду офисов и другие услуги, особенно из-за дорогих энергоносителей.

«Это тенденция, которая затрагивает не только Чешскую Республику, но и всю Центральную Европу. Имеет значение, вносится ли арендная плата в евро или в кронах. Базовая оценка увеличения стоимости составляет около 16,5%, по ценам в евро — примерно от 7,5 до 8%», — говорит Немцова, которая управляет портфелем коммерческой недвижимости в Cimex.

Как она сказала в интервью SZ Byznys, в ближайшие годы группа планирует переоборудовать два своих офисных здания в квартиры. «Мы находимся на этапе архитектурных исследований, это касается одного здания в Праге 10 и одного здания в Праге 4, — объясняет Немцова. — Мы отобрали объекты, которые по каким-то причинам технически уже не актуальны для сегодняшнего рынка, а значит, есть смысл их обновить, и в рамках реновации решили переделать их в жилые объекты. Это также связано с тем, что здания окружает жилая зона».

Офисы могут превратиться в сдаваемые в аренду квартиры примерно через три года. Пока Cimex корректирует точный бюджет — в том числе из-за колебаний цен на стройматериалы и строительные работы. В любом случае инвестиции составят сотни миллионов крон.

Вы можете найти полное интервью с Александрой Немцовой по ссылке.

Источник: seznamzpravy.cz

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