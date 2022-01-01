Высокий спрос — основная причина роста цен на аренду квартир в Чехии

Спрос на аренду в крупных городах высок, и это способствует росту цен. Согласно анализу Bezrealitky.cz, половина предложений об аренде исчезает в течение восьми дней. В Праге и Брно более трети сдаваемых в аренду квартир исчезают из предложения за три дня. В среднем на одно объявление в Брно отвечают 30 претендентов, а в столице — более 40.

После публикации предложения на Bezrealitky.cz первый потенциальный арендатор связывается с арендодателем в среднем в течение 20–30 минут.

«Поиск квартиры для аренды может занять несколько недель, это означает осмотр десятков квартир», — говорит представитель Bezrealitky.cz Ян Шкрабанек.

Люди, ищущие квартиру в аренду, также должны быть готовы заплатить риелтору комиссию в размере одной месячной арендной платы и обычно еще две — в качестве залога. Для квартиры больше, чем студия, это означает в общей сложности около 60 000 крон.

У владельцев домашних животных, особенно собак и кошек, проблем еще больше. Собственники квартир обычно отказывают таким клиентам, даже если это не соответствует закону. Собака не повод отказать арендатору, но практика другая. «Открытый запрет на собак или кошек обычно указывается прямо в объявлении», — подтверждает Шкрабанек.

Владелец 30-метровой однокомнатной квартиры на самой окраине Праги, в Клецанах, хочет получать арендную плату в размере 13 000 в месяц, залог в размере 3 000 крон на коммунальные платежи и залог за квартиру не менее 30 000 крон. Базовая арендная плата за квартиру 1+1 в районе Карлин в Праге составляет 15 000 крон, а за квартиру 2+1 на площади Svatopluka Čecha без коммунальных услуг — 20 000 крон в месяц. Возвращаемый залог составляет 25 000 крон.

На сервере Sreality.cz квартира 2+кк площадью 70 квадратных метров в Михле предлагается за 20 000 крон в месяц, комиссия риелтора — 22 500 крон, залог — 40 000 крон. Квартира 3+кк в панельном доме на Ходове на втором этаже также выставлена с базовой арендной платой 20 000 в месяц, залогом 20 000 крон и комиссией риелтору.

Аналогичные цены в Брно, где, например, в Жабовржески квартира 2+кк площадью 36 квадратных метров предлагается за 15 000 крон в месяц, а 1+кк площадью 42 квадратных метра в районе Лишень можно снять за 18 000 в месяц. Квартира 2+1 в панельном доме в Нове-Лисковце доступна за 15 000 крон в месяц.

Ориентировочная сумма арендной платы за квадратный метр (сентябрь 2022 года)

Прага — 312 крон/м2

Среднечешский край — 230 крон/м2

Брно — 265 крон/м2

Острава — 170 крон/м2

В среднем по Чехии — 270 крон/м2

Источник: Bezrealitky.cz

Спрос на аренду жилья после каникул традиционно высок благодаря студентам. Аналитики Bezrealitky.cz ожидают, что через три месяца рост арендной платы может замедлиться, а предложение — расшириться, в частности, за счет больших квартир и семейных домов. Их, вероятно, будут чаще сдавать в аренду и субаренду, чтобы арендаторы и владельцы больших площадей могли оплачивать счета за электроэнергию.

Однако арендная плата в семейных домах пока точно не снижается. Например, в Праге 5 — Стодулки дом площадью 300 квадратных метров с небольшим участком предлагается за 65 000 крон в месяц; дом 180 квадратных метров с участком 768 «квадратов» в Праге 9 — Горни-Почернице — за 42 000 крон в месяц, а дом 130 квадратных метров в Гостиварже — за 35 000 крон в месяц.

В районе Брно Жиденице арендная плата за дом площадью 316 квадратных метров и участок 181 квадратный метр составляет в общей сложности 45 000 крон в месяц. А вот старый стометровый таунхаус в Жабовржески стоит 15 000 в месяц.

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для вас формате:

YouTube – 257 самых используемых чешских слов. Чешский язык с нуля

YouTube – Чешский язык • Ориентирование в городе • Как пройти?

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и другие дискуссии

Instagram – фото- и видеоновости каждый день