В Чехии дешевеют старые квартиры, дома и дачи

Квартиры, особенно старые, а также семейные дома и дачи дешевеют все быстрее. Причина проста: нет покупателей. Это следует из анализа риелторской группы European Housing Services (EHS), которая использует данные Bezrealitky, MM Reality и Maxima Reality.

«В некоторых областях цены на дома и квартиры вернулись к показателям годовой давности», — сказал глава EHS Хендрик Мейер.

«В сентябре средняя пражская квартира предлагалась почти по той же цене, что и год назад — 112 700 крон за квадратный метр. Это 5-процентное снижение по сравнению с ситуацией этой весной», — добавил он.

Стоит подчеркнуть, что эти данные включают и старые квартиры, предлагаемые владельцами. Новые квартиры не дешевеют, а вот цены на вторичное жилье падают.

Например, вторичная квартира 2+1, 54 м² на первом этаже на улице Тренчинска в Праге 4 — Забелице в кирпичном доме теперь предлагается за 5 390 000 крон. Квартира 3+кк в панельном доме, 70 м² на улице Вазовова в Модржанах — за 5,8 млн крон. Это цены, установленные агентами по недвижимости.

Но это не значит, что по такой цене их продадут.

Раньше агенты предупреждали, что цена может возрасти в случае большего количества заинтересованных лиц, теперь такой комментарий больше не появляется.

«Предложение недвижимости растет быстрыми темпами, но покупателей нет», — заявили в компании Videobydleni.cz.

Цены в Брно вернулись к показателям прошлой зимы

Согласно анализу EHS, ряд объектов находится на рынке больше трех с половиной месяцев, и снижение цены пока не помогло найти покупателей. Цены и ставки по ипотечным кредитам высоки, на потенциальных клиентах отразилось повсеместное подорожание, а заинтересованные стороны ожидают, что недвижимость будет еще дешевле. В основном это касается дач, но сюда также можно отнести дома и квартиры, которые еще полтора года назад были бы проданы в течение месяца.

«Мы уже больше полугода продаем трехкомнатную квартиру в многоквартирном доме и уже дважды сделали на нее скидку», — подтвердила 52-летняя Романа из Праги. Только на сервере Sreality.cz в настоящее время в Праге доступно более 6 300 квартир всех категорий, даты постройки и размеров. Из них более 800 единиц стоят менее 5 млн крон.

В других городах процентное снижение еще больше, чем в Праге.

«Квартиры в Брно и Южной Моравии подешевели в сентябре на 8% по сравнению с весной, и при средней стоимости 88 000 за квадратный метр они возвращаются к уровню цен, который был зимой прошлого года», — сказал Мейер.

На сервере Sreality.cz, например, квартира 2+1, 85 м² на улице Држеваржска, Брно-Вевержи предлагается за 6 250 000 крон, а 3+1, 55 м² в Брно-Жиденице — за 5,5 млн крон. В Брно Sreality.cz предлагает более 1 300 квартир, из которых 340 стоят менее 5 млн.

По данным EHS, в Остраве и моравско-силезских городах цены уже упали на 10% по сравнению со вторым кварталом этого года — в сентябре здесь квартиры покупались в среднем по 40 300 крон за квадратный метр. Например, отремонтированная квартира 3+кк площадью 70 м² в Остраве-Марианске-Горах доступна за 4 725 000 крон.

Цены на квартиры в Градце-Кралове и Южночешском крае упали на 14%.

Однако средние цены на жилье проседают еще быстрее. Например, в Южноморавском крае цена за квадратный метр по сравнению с весной снизилась на 17%, до 41 400 крон. В Моравско-Силезском крае падение было еще более заметным — на 40%, до 34 500 крон на метр. Среднечешский край сообщает о 14-процентном спаде до 54 600 крон за квадратный метр.

Тенденция будет продолжаться

«Радикального снижения цен могут ожидать прежде всего владельцы энергоемких зданий или домов без реконструкции», — говорит директор Maxima Reality Владимир Зузак.

Эксперты ожидают, что недвижимость продолжит дешеветь. Наибольшие скидки ожидаются в Устецком крае, где EHS оценивает падение цен в диапазоне от 10 до 30% в зависимости от конкретного местоположения и типа недвижимости. В Моравско-Силезском и Либерецком краях владельцы должны быть готовы к снижению цен от 10 до 25%. В Карловарском крае можно ожидать падения от 15 до 25%.

Ожидается, что следующей весной квартиры в многоквартирных домах без ремонта могут потерять в цене до 30%. «Мы уже фиксируем 15-процентное снижение цен в этой категории», — добавляет представитель VideoBydleni.cz.

Исключение, скорее всего, составят участки под застройку, где ожидается рост цен. Причина проста: количество участков уменьшается, а продавцы обычно никуда не торопятся.

Источник: novinky.cz

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