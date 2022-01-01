Прага: спрос на офисы растет

​Общий объем современных офисных площадей в Праге вырос до 3,8 млн кв. м на конец сентября этого года. В третьем квартале 2022 года в Праге было построено 18 200 кв. м новых офисов.

Согласно статистике Prague Research Forum, на рынок были выведены два новых офисных здания, Košíře Office Park (5 300 кв. м) в Праге 5 и Bastion Florenc (3 400 кв. м) в Праге 8, в дополнение к отреставрированному зданию VIA UNA (9 600 кв. м) в Праге 1.

При этом до конца года ожидается завершение еще трех проектов общей площадью 11 500 кв. м. По состоянию на конец сентября 2022 года в стадии строительства находилось более 191 300 кв. м, их должны достроить в период с 2022 по 2024 год.

Общий валовой реализованный спрос (включая повторные переговоры и субаренду) достиг 137 700 кв. м в третьем квартале 2022 года, что представляет собой увеличение по сравнению с предыдущим кварталом на 11% и по сравнению с предыдущим годом на 40%. Уровень свободных площадей на конец третьего квартала составил 8,1%, что на 20 базисных пунктов меньше, чем в предыдущем квартале.

Самая высокая арендная плата в третьем квартале 2022 года снова увеличилась и находится в диапазоне 26–26,5 евро за кв. м в месяц в центре города.

В других районах города арендная плата увеличилась до 17,5–18 евро за кв. м, а в спальных районах она составила 15–16 евро. В то время как арендная плата в новых зданиях в лучших локациях стабильно растет с начала года (на 18% в годовом исчислении), темпы роста арендной платы в существующих офисных зданиях не столь значительны.

Источник: stavebni-forum.cz