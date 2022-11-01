Новые квартиры подешевеют, когда расходы на их строительство снизятся

Хотя цены на старые квартиры стремительно падают, новые дешеветь пока не собираются. И это связано с огромным ростом цен на все основные ресурсы, такие как строительные материалы, энергия, земля и другие, считает руководитель проекта Skanska Residential Мартин Хоралек.

Под его руководством к концу 2028 года на территории бывшего пражского ČKD, или так называемой Колбенки, должна быть построена тысяча квартир.

Район в Праге 9 уже давно массово сносится и застраивается. Здесь работает не только Skanska, но и девелоперы YIT, Central Group, Vivus, Finep. Какие у вас там планы?

Первые 132 единицы жилья в микрорайоне Emil Kolben были переданы покупателям два года назад. В этом году сдана еще 131 квартира. В то же время мы начинаем этап Alfréd со 179 квартирами, где впервые мы также обеспечим подключение домов к фотоэлектрическим системам. К концу 2030 года этот многоэтапный проект должен быть завершен. Отдельные многоквартирные дома названы в честь членов семьи Эмиля Колбена, на пятом этапе мы планируем использовать также имена его важных сотрудников. Страсть его жизни к электротехнике мы связываем с внешними и внутренними пространствами через элементы дизайна, относящиеся к этой области, такие как графическая маркировка крытых гаражных пространств (напоминает электротехническую маркировку соединений - прим. ред.), образовательные тропы или художественно оформленные колонны Эмиля Колбена. Они относятся к индустриальному прошлому этого места.

Однако на стройплощадке редко все идет по плану, особенно в таких местах, как старый завод. С чем вам пришлось иметь дело здесь?

На одном из первых этапов проекта мы обнаружили в этом районе подземные туннели и бункеры. Планов на них не было. Это было обнаружено в тот момент, когда мы начали заливать бетоном фундаментные сваи, и бетон куб за кубом исчезал. С помощью специализированной компании мы исследовали подземные пространства и туннели, а затем выложили их инертным материалом. После приобретения земли бывшего ČKD с 2018 года здесь утилизируются старые экологические нагрузки. Мы практически завершили полную реабилитацию земель и строительных конструкций от масел и нефтепродуктов, сейчас здесь идет очистка грунтовых вод. Работы должны быть завершены примерно в 2025 году. Стоимость исчисляется десятками миллионов крон.

Только под вашим руководством строится тысяча новых квартир, но спрос в годовом исчислении упал до четверти прошлогоднего уровня. Будут ли квартиры по-прежнему так хорошо продаваться?

Они будут продавать, хотя и не по такой цене, как во времена, когда ставки по ипотечным кредитам были ниже трех процентов. Продажа объекта займет больше времени, однако это не означает, что строительство остановилось. Потребность жить красиво не исчезнет.

Так что у девелоперов будут, образно говоря, "длинные деньги" в проектах...

Это так. Мы переоцениваем денежные потоки, чтобы проекты были прибыльными.

Удается ли вам в настоящее время победить инфляцию с помощью ваших доходов? Официально это почти 20%.

В целом прибыль в строительной отрасли уже давно колеблется в пределах нескольких процентов, нынешний уровень инфляции идет против этого. Победить сегодняшнюю инфляцию — очень сложная дисциплина.

Не приведет ли это к снижению цен на новые квартиры?

Можно, но скорее на рынке старых квартир. В случае с новыми квартирами придется сократить расходы, т. е. материальные и другие основные затраты. Мы видим, что уже произошла некоторая коррекция цен, например, на сталь, но это сокращение от большого роста, и в то же время сохраняется нарушение отношений между поставщиком и покупателем в результате российского вторжения в Украину. Дальнейшее развитие событий трудно предсказать.

Еще в прошлом году было сказано, что предложение новых квартир в Праге невелико. Быстро слабеющий спрос изменит это или нет?

Это зависит от того, что планируется, что строится и в какой момент и сколько завершено. Хотя речь идет еще о тысяче квартир в районе Эмиля Колбена, разрешение на строительство есть пока только у половины. Получение зонирования и разрешений на строительство – длительный процесс, и не исключение, часто речь идет о более чем пяти годах.

Стандарт квартир тоже растет вместе с ценой?

Да, и в то же время стандарты становятся все более требовательными. Клиенты также все больше интересуются новыми технологиями, например, солнечными батареями в многоквартирных домах. Комбинация фотогальваники и фототермии идеальна. Применяются рекуперация и предварительный подогрев воздуха, поступающего в квартиры, промывка оборотными, так называемыми серыми водами (из душа) или даже подземными водами.

Какие варианты есть у застройщика, если он вложил в квартиры большие деньги и слишком долго ждет конечных покупателей? Оставит ли он себе квартиры и будет сдавать их в аренду, или он продаст все дома риелторским компаниям, которые будут сдавать их в аренду?

Строительство арендных домов — тенденция, которой мы также планируем следовать. В настоящее время мы рассматриваем некоторые проекты для сдачи в аренду. В зависимости от ситуации на рынке мы примем окончательное решение, будет ли это арендное жилье или квартиры, предназначенные для прямой продажи.

Источник: novinky.cz