Проект роскошного отеля провалился — дворец Bellevue Palace в центре Праги выставлен на продажу

​Bellevue Palace в Праге 1 на набережной Сметаны должен был стать отелем. Сейчас здание отеля выставлено на продажу. Имущество принадлежит обанкротившейся компании Francesco из группы Arca Capital.

Группа Arca Capital планировала прекратить Bellevue Palace в Праге в роскошный отель на набережной Сметаны. Однако после развала основных частей холдинга Arca Capital недвижимость осталась пустовала. Арбитражный управляющий объявил тендер на его продажу. Новый владелец дома, в котором были мастерские чешских художников Оскара Кокошки и Иржи Трнки, станет известен в феврале.

«Процесс продажи Bellevue Palace начат и продолжается, поэтому я не могу комментировать подробности. Выручка от монетизации этого актива станет частью имущества должника Francesco и будет распределена между его кредиторами», — заявил управляющий по делу о банкротстве Ли Лауда.

Лауда также является менеджером компании Arca Investments, которая охватывает всю группу Arca Capital.

Главным кредитором компании Francesco из группы Arca Capital является словацкий Privatbanka из группы Penta. Это делает его первым на очереди, кто получит деньги от продажи дворца. Банк зарегистрировал иск на сумму 219 миллионов крон в рамках производства по делу о неплатежеспособности.

Продажу организует консалтинговая компания Tarpan Partners. Также она изначально участвовала в создании плана реорганизации компании Arca Investments, которая охватывает группу Arca Capital.

Никто не хотел комментировать предполагаемую цену покупки дворца. Поэтому неясно, дойдут ли средства от продажи, помимо Privatbank, до других кредиторов в группе Arca.

Хотя дворец в настоящее время пустует и не приносит дохода от аренды, по данным консалтинговой фирмы Knight Frank, он является одним из так называемых трофеев.

«Он покупается с долгосрочным горизонтом и не часто продается. Инвесторы, в основном частные, а иногда и институциональные, владеют такой недвижимостью. Обычно смотрят не просто на доходность, а оценивают уникальность локации, архитектуры или исторической ценности. Количество трофейной недвижимости ограничено, поэтому ее стоимость выдерживает циклические колебания цен», — прокомментировала директор Knight Frank Зденка Клапалова.

«Это правда, что рынок в настоящее время не в интересах продавцов. Однако именно эксклюзивная недвижимость, которая редко появляется на рынке, обязательно найдет заинтересованного», — добавил эксперт по коммерческой недвижимости.

Arca приобрела Bellevue в 2017 году. Она планировала переделать его в роскошный отель на 69 номеров. Однако в 2020 году группу начали преследовать финансовые проблемы. Материнская компания Arca Investments даже оказалась в состоянии банкротства.

Дворец на набережной Сметаны был построен в XIX веке в стиле голландского ренессанса по проекту архитектора Константина Мрачка. До войны в доме была мастерская художника Оскара Кокошки. После него студию здесь разместил художник Йиржи Трнка. В первые месяцы после Великой Отечественной войны в здании располагался штаб Советской Армии.

Источник: seznamzpravy.cz

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