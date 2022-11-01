Спрос на новостройки в Праге и Брно упал на 75%

Спрос на новые квартиры в Праге и Брно упал примерно на 75%. Обвал близок к 2008 году, когда падение рынка недвижимости составило 80%. На восстановление ушло пять лет, после чего спрос благодаря дешевой ипотеке набрал такие темпы, что цены на квартиры за десять лет утроились. Теперь ценовое безумие закончилось.

Ставки по ипотечным кредитам выросли примерно до 6%, и по сравнению с прошлым годом было выдано на 80% меньше кредитов. Одновременно с этим падают продажи. По данным Ekospol, спрос на новые квартиры в Праге самый низкий за последние 15 лет.

«Есть резкое падение, на 75% в годовом исчислении. Но высокие цены сохраняются», — резюмировала компания Deloitte данные за июль и август.

Средняя цена продажи новых квартир в Праге в третьем квартале составила 147 884 кроны за квадратный метр. По данным компаний Skanska, Trigema и Central Group, стоимость увеличилась на 17% в годовом исчислении.

Однако к объявленным ценам предложения применяются небольшие скидки. Разница между ценой предложения и ценой продажи составляет в среднем 6 200 крон за квадратный метр. Таким образом, для квартиры площадью от 54 до 65 квадратных метров скидка может составить от 335 000 до 400 000 крон.

Чтобы удержать цены, застройщики выставляют на продажу меньше единиц, чем построили. В третьем квартале, по данным Deloitte, были завершены проекты с 513 квартирами, но на продажу было выставлено только 362. Тем не менее предложение вакантных новостроек в Праге увеличилось на 60% в годовом исчислении. С начала этого года в Праге было продано 2 550 новых квартир. Уже в марте и апреле было видно, что покупателей становится меньше. По данным Deloitte, в этот период цены начали падать в пяти городских районах Праги, больше всего в Праге 7, где падение составило 5,5%.

Несмотря на это, Прага 7 остается самым дорогим районом со средней ценой 204 500 крон за квадратный метр. Напротив, новые квартиры в Праге 10 самые дешевые в столице, в среднем 137 500 крон за квадратный метр.

«Рынок заморожен. Мы можем отложить некоторые проекты», — заявил глава Central Group Душан Куновски. Однако девелоперы реализуют много текущих проектов. Например, компания PSN планирует построить в Праге 3 000 квартир в 25 проектах.

По данным сайта Sreality.cz, в категории девелоперских проектов предлагается 115 квартир, прежде всего в районах Смихов, Троя, Высочаны, Жижков, Коширже. Стоимость 2+кк площадью 52 квадратных метра на Старокоширжской улице составляет 8 млн крон, квартира площадью 54 квадратных метра на улице Подбелогорской продается почти за 9,8 млн крон.

Старые пражские квартиры, как правило, на 20% дешевле, чем новые. Их средняя цена составляет 125 442 кроны за квадратный метр и не выросла по сравнению с прошлым годом.

На два миллиона дешевле

Интересны предложения у метро в домах десяти-двадцатилетней давности, вокруг которых ведется застройка. Цена квартир здесь ниже на 2 млн крон.

Преимуществом является уже сложившееся сообщество владельцев и сбережения на счету SVJ. Кроме того, квартиры 2+кк в домах двадцатилетней давности в среднем на 4–6 квадратных метров больше, чем новые.

Например, в пражских Летнянах, на улице Злоницкой, в 800 метрах от метро квартира ​​2+кк площадью 59 квадратных метров в очень хорошем состоянии предлагается менее чем за 6,5 млн крон. В стоимость входит подвал, кухня с бытовой техникой, встроенный шкаф в спальне. Рядом есть начальная школа и детский сад, магазины, парк.

Нулевые продажи в центре Брно

Продажи квартир в Брно в третьем квартале упали до самого низкого уровня с 2013 года. По данным Trikaya, только 70 новых квартир нашли покупателей. Если в период с апреля по июнь цена новостроек превышала 130 000 крон за квадратный метр, то сейчас она ниже 121 000 крон.

В начале сентября в Брно предлагалось более 1 230 новых квартир. Наибольшее количество квартир, 13, нашли покупателей в Быстрце, в то время как в центре города вообще не было продано ни одной новой квартиры. Только четыре из 260 новых квартир были проданы в Забрдовице.

Источник: novinky

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