Рейтинг самых дорогих квартир, проданных в Чехии

Самые эксклюзивные, самые роскошные, а также самые дорогие. Как выглядят квартиры в Чехии, проданные по самой высокой цене в этом году? Покупатели, решившие в 2022 году потратить на жилье десятки миллионов крон, имеют разные представления о том, как выглядит премиальная недвижимость.

Одних привлекали современные новостройки с модным оборудованием и резиденции с роскошными удобствами, других — оригинальные апартаменты в центре города с неповторимыми видами.

На основе анализа портала Valuo.cz, который занимается обработкой данных о проданной жилой недвижимости в Чехии и черпает информацию из кадастра недвижимости, редакция SZ Byznys составила рейтинг самых дорогих квартир, проданных в Чешской Республике.

Десять самых дорогих квартир, проданных в Чехии в период с января по ноябрь 2022 года включительно

Adresa Velikost v m² Cena 1. Pařížská, Praha 1 251,4 85 mil. Kč 2. Jindřišská, Praha 1 261,2 74,5 mil. Kč 3. Jindřišská, Praha 1 164,9 74,5 mil. Kč 4. Karolinská, Praha 8 344,2 62,9 mil. Kč 5. Dlážděná, Praha 1 226,8 61,2 mil. Kč 6. Vodičkova, Praha 1 297,5 58 mil. Kč 7. Helénská, Praha 2 226,5 56,8 mil. Kč 8. Helénská, Praha 2 241,8 55,9 mil. Kč 9. Nad Lomem, Praha 4 205,9 53,5 mil. Kč 10. Nad Lomem, Praha 4 287,5 49,9 mil. Kč

Источник: Valuo.cz, кадастр недвижимости

Хотя анализ касался всей Чешской Республики, только продажи в мегаполисе попали в первую десятку.

«По данным кадастра, самые дорогие квартиры, проданные в 2022 году, находятся в Праге. За восемь из них новым владельцам пришлось заплатить более 50 млн крон. Самые дорогие были проданы в историческом центре столицы. Однако большинство квартир в самой дорогой десятке находятся в элитных проектах в районах в Карлин, Браник и Винограды», — прокомментировал продажи Радек Шитера, основатель службы Valuo.

Лидером в этом году стала сделка на 85 млн крон. Эта недвижимость интересна не только высокой ценой, но и престижным расположением.

Квартира находится на Парижской улице (Pařížská), 17-й самой дорогой улице мира согласно глобальному рейтингу консалтинговой компании Cushman & Wakefield. За эту цену инвестор получил жилую площадь около 250 кв. метров.

Были проданы и другие оригинальные квартиры с «золотыми адресами». Например, вторая и третья по дороговизне продажи произошли на улице Йиндржишска (Jindřišská) в районе Нове-Место. Квартиры стоимостью по 75,6 млн крон каждая расположены всего в нескольких шагах от Вацлавской площади.

Однако значительную часть рейтинга в этом году составляют новостройки в рамках только что выведенных на рынок девелоперских проектов. Поэтому некоторые адреса встречаются в списке неоднократно.

Примером может служить продажа двух квартир в Виноградах на улице Хеленска (Helénská), где находится резиденция «Хеленики». Здесь в этом году были куплены квартиры стоимостью более 55 млн крон. Резиденция предлагает в общей сложности 12 квартир, и некоторые из них имеют террасы или выход в сад. Недавно отреставрированная историческая вилла 1920-х годов находится в частном саду и благодаря рельефу предлагает вид на историческую Прагу.

Однако стоит упомянуть и квартиры, расположенные за пределами исторического центра Праги. Примером может служить продажа двух квартир в пражском Бранике на улице Над Ломем (Nad Lomem). Эти апартаменты в новом девелоперском проекте Braník Residences были проданы за 49,9 млн и 53,5 млн крон.

Впрочем, не исключено, что в Чехии продавались квартиры и с еще более высокими ценами, так как внесение в кадастр недвижимости можно определенным образом обойти на законных основаниях. Если конкретная квартира или несколько квартир находятся в собственности акционерного общества, которое выставляется на продажу, недвижимость продается вместе с ним и не вносится в кадастр.

По всему рынку жилья в Чехии в этом году ударили рост процентных ставок и значительное падение спроса и продаж. Эта тенденция не обошла стороной и элитные квартиры.

«Рост цен за последние полгода составил менее 1%. Самые свежие данные за последние три месяца говорят даже о падении цен на 3%», — говорит Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda & Williams, специализирующегося на премиум-сегменте.

Источник: seznamzpravy.cz

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