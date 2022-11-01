Рейтинг самых дорогих квартир, проданных в Чехии

Одних привлекали современные новостройки с модным оборудованием и резиденции с роскошными удобствами, других — оригинальные апартаменты в центре города с неповторимыми видами.
На основе анализа портала Valuo.cz, который занимается обработкой данных о проданной жилой недвижимости в Чехии и черпает информацию из кадастра недвижимости, редакция SZ Byznys составила рейтинг самых дорогих квартир, проданных в Чешской Республике.
Десять самых дорогих квартир, проданных в Чехии в период с января по ноябрь 2022 года включительно
|Adresa
|Velikost v m²
|Cena
|1.
|Pařížská, Praha 1
|251,4
|85 mil. Kč
|2.
|Jindřišská, Praha 1
|261,2
|74,5 mil. Kč
|3.
|Jindřišská, Praha 1
|164,9
|74,5 mil. Kč
|4.
|Karolinská, Praha 8
|344,2
|62,9 mil. Kč
|5.
|Dlážděná, Praha 1
|226,8
|61,2 mil. Kč
|6.
|Vodičkova, Praha 1
|297,5
|58 mil. Kč
|7.
|Helénská, Praha 2
|226,5
|56,8 mil. Kč
|8.
|Helénská, Praha 2
|241,8
|55,9 mil. Kč
|9.
|Nad Lomem, Praha 4
|205,9
|53,5 mil. Kč
|10.
|Nad Lomem, Praha 4
|287,5
|49,9 mil. Kč
Источник: Valuo.cz, кадастр недвижимости
Хотя анализ касался всей Чешской Республики, только продажи в мегаполисе попали в первую десятку.
«По данным кадастра, самые дорогие квартиры, проданные в 2022 году, находятся в Праге. За восемь из них новым владельцам пришлось заплатить более 50 млн крон. Самые дорогие были проданы в историческом центре столицы. Однако большинство квартир в самой дорогой десятке находятся в элитных проектах в районах в Карлин, Браник и Винограды», — прокомментировал продажи Радек Шитера, основатель службы Valuo.
Лидером в этом году стала сделка на 85 млн крон. Эта недвижимость интересна не только высокой ценой, но и престижным расположением.
Квартира находится на Парижской улице (Pařížská), 17-й самой дорогой улице мира согласно глобальному рейтингу консалтинговой компании Cushman & Wakefield. За эту цену инвестор получил жилую площадь около 250 кв. метров.
Были проданы и другие оригинальные квартиры с «золотыми адресами». Например, вторая и третья по дороговизне продажи произошли на улице Йиндржишска (Jindřišská) в районе Нове-Место. Квартиры стоимостью по 75,6 млн крон каждая расположены всего в нескольких шагах от Вацлавской площади.
Однако значительную часть рейтинга в этом году составляют новостройки в рамках только что выведенных на рынок девелоперских проектов. Поэтому некоторые адреса встречаются в списке неоднократно.
Примером может служить продажа двух квартир в Виноградах на улице Хеленска (Helénská), где находится резиденция «Хеленики». Здесь в этом году были куплены квартиры стоимостью более 55 млн крон. Резиденция предлагает в общей сложности 12 квартир, и некоторые из них имеют террасы или выход в сад. Недавно отреставрированная историческая вилла 1920-х годов находится в частном саду и благодаря рельефу предлагает вид на историческую Прагу.
Однако стоит упомянуть и квартиры, расположенные за пределами исторического центра Праги. Примером может служить продажа двух квартир в пражском Бранике на улице Над Ломем (Nad Lomem). Эти апартаменты в новом девелоперском проекте Braník Residences были проданы за 49,9 млн и 53,5 млн крон.
Впрочем, не исключено, что в Чехии продавались квартиры и с еще более высокими ценами, так как внесение в кадастр недвижимости можно определенным образом обойти на законных основаниях. Если конкретная квартира или несколько квартир находятся в собственности акционерного общества, которое выставляется на продажу, недвижимость продается вместе с ним и не вносится в кадастр.
По всему рынку жилья в Чехии в этом году ударили рост процентных ставок и значительное падение спроса и продаж. Эта тенденция не обошла стороной и элитные квартиры.
«Рост цен за последние полгода составил менее 1%. Самые свежие данные за последние три месяца говорят даже о падении цен на 3%», — говорит Прокоп Свобода, владелец агентства недвижимости Svoboda & Williams, специализирующегося на премиум-сегменте.
Источник: seznamzpravy.cz
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