Рост арендной платы в Праге и Брно замедлился

​Рост арендной платы в Праге и Брно в ноябре и декабре замедлился. В течение всего года арендная плата незначительно увеличилась только в Либерецком крае, Карловых Варах и Оломоуцком крае. В Остраве аренда квартир подешевела.

Это следует из анализа на основе данных порталов Bezrealitky.cz и Sreality.cz.

В Праге чистая арендная плата за 65-метровую квартиру в хорошем состоянии в более центре города составляет от 21 до 22 тысяч крон в месяц, без учета коммунальных платежей и энергии. В городах Среднечешского края аренда квартиры стоит в среднем 15 тысяч крон, в Брно более 18 тысяч крон, в Остраве 12 тысяч крон.

«Спрос на аренду рос. По сравнению с прошлым годом медианные цены на аренду квартир площадью 40-60 м2 выросли на 4%. За последние два месяца рост арендной платы на портале Sreality.cz более или менее остановился», — сказала аналитик данных Seznam.cz Шарлота Смутна.

Другие серверы недвижимости также сообщают о стагнации роста арендной платы к концу года, а в некоторых случаях даже о снижении.

По словам агентов по недвижимости, работающих в Моравии, арендная плата достигла потолка в основном из-за счетов за электроэнергию. Однако в Праге цены на аренду могут догнать инфляцию в следующем году из-за высокого спроса.

«После Нового года это в основном будет зависеть от того, что энергетические компании сделают с общими расходами и покупательной способностью арендатора. В следующем году им будет хуже, чем в этом. А что касается арендной платы, то одно дело желание собственника, то есть цена предложения, а другое — реальность того, что арендатор может заплатить, и прежде всего насколько надежно», — сказал Владимир Бруна, руководитель B&K Nemovitostní investice.

«В начале года мы с мужем хотели переехать из квартиры 1+1 в Праге 6 в квартиру побольше. Это не имело смысла. Куда бы мы ни приехали, квартиры уже не было или она была в полуразрушенном состоянии. Мы ждали, и в ноябре они спокойно переехали в 3+1 в Карлине», — говорит молодой врач Вероника.

Все больше владельцев частных домов и больших квартир пытаются компенсировать рост цен в этом году. Кроме того, на рынке появилось больше новых квартир, занимаемых собственниками. Были и более старые квартиры после реконструкции.

Аналитики Bezrealitky.cz приблизительно подсчитали, что проживание в часе езды от центра Праги или Брно означает арендную плату ниже примерно на 4500 крон в месяц.

Но эта экономия уменьшается на стоимость транспорта, особенно если добираться на машине. Для сравнения: проезд в 25 км каждый рабочий день (50 км/день) и расход семи литров бензина на сто километров обойдется примерно в три тысячи крон в месяц.

Поэтому стоит добираться в основном из мест, которые находятся на пригородном поезде или автобусе. Здесь, однако, арендная плата обычно аналогична арендной плате в более широком центре города.

Многое зависит от расположения, а также от оборудования и состояния квартиры. Комната в Праге может стоить дороже, чем отдельная квартира меньшего размера, при этом разница в расстоянии до центра составляет всего несколько станций метро.

Одна красивая комната (12 м2) в Праге в Жижкове сдается за 13 500 крон без комиссии. В то же время в Страшнице можно снять квартиру 1+1, 37 м2, за 12 тысяч. Квартира 1+1 в Виноградах уже доступна за 21 000 крон плюс залог в размере 5 400 крон за коммунальные услуги и сборы в доме.

Прямо в Карловых Варах двухкомнатная квартира 58 м2 сдается за 11 тысяч крон в месяц. В Остраве, Гавиржове и Фридек-Мистке есть небольшие квартиры площадью от 30 до 40 м2 за 7-12 тысяч крон в месяц.

Источник: novinky.cz

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