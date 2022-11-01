Чешский девелопер: в следующем году на рынке Чехии появится наименьшее количество квартир в истории. И цены снова вырастут.

В связи с нынешним охлаждением девелоперского аппетита к новому строительству, в следующем году в Праге на рынке будет исторически наименьшее количество новых квартир. По словам инвестора и девелопера Милорада Мишковича, именно поэтому их цена точно не упадет.

Мало кто знает развитие Праги так хорошо, как Милорад Мишкович. Энергичный серб активно работает на рынке недвижимости более 25 лет — он сотрудничал с ведущими застройщиками, основал Karlin Port Real Estate, стоял за преобразованием пражского района Карлин и в качестве инвестора участвует в таких крупных проектах, как Rohan City и Smíchov City. Однако у него есть серьезные сомнения по поводу нынешнего строительства в Праге.

Одной из причин, например, является сложный разрешительный процесс. «По этой причине за последние четыре года десятки чешских инвесторов переехали из Праги в Белград. Местные власти не в состоянии справиться с тем, что нужно инвесторам. Кроме того, никто точно не знает, кто что должен решать», — добавляет Милорад Мишко Мишкович в интервью Seznam Zprávy, добавляя, что большой проблемой является до сих пор неутвержденный Городской план (Metropolitní plán).

«Это должно было быть в 2014 году. Сегодня у нас 2023 год. Пройдет еще два-три года, прежде чем план будет утвержден, и тогда произойдет реализация. Прежде чем мы увидим результат, новый план землепользования и, следовательно, больше земли, больше жилья в продаже и лучшие цены, я боюсь, что моя профессиональная карьера будет завершена», — добавляет он.

Нет причин для снижения цены

По его словам, огромная нехватка квартир является причиной того, что цены на недвижимость не будут снижаться даже в условиях возможного экономического кризиса. «По данным столицы дефицит составляет 60 тысяч квартир. Я как застройщик считаю, что дефицит в Праге составляет даже 120 000 квартир. В прошлом году было сдано больше всего квартир в истории — 7000. Это очень мало», — говорит он, добавляя, что в нынешней ситуации с высокими процентными ставками и дорогой ипотекой многие проекты приостановлены или отложены. Это будет означать, что в 2024 году на рынок будет поставлено наименьшее количество квартир с 1990 года, что снова приведет к росту их стоимости.

«Дефицит настолько велик, что нет причин для снижения цен. Более того, при 20-процентной инфляции недвижимость снова станет востребованной инвестицией — как только чехи избавятся от нынешнего страха, что, я думаю, произойдет в течение полугода», — добавляет он.

«Прага должна быть более красочной. Красочнее с точки зрения архитектуры — должно быть больше контраста», — описывает свой взгляд на мегаполис Мишкович. По его словам, у каждого периода есть свой архитектурный почерк — но нынешнего в Праге сейчас катастрофически не хватает.

«Когда однажды — через пятьдесят или сто лет — выйдет энциклопедия по архитектуре столицы, в этом десятилетии будут пустые страницы. Каждый тип архитектуры должен быть отражением данного времени, но сейчас этого не происходит», — говорит Мишкович, добавляя, что Прага не должна оставаться сохранившимся историческим городом, где будут копироваться многоквартирные дома восемнадцатого века. «Есть потребность в контрасте, которого не хватает. Контраст, который вы видите в любой точке Европы — от Франкфурта до Копенгагена, Парижа, я даже не говорю о Лондоне», — говорит он, добавляя, что Прага крайне консервативна по европейским меркам и очень мало проектов, которые можно назвать архитектурными жемчужинами.

В то же время он скучает по искусству на площади. «В отличие от других европейских мегаполисов, инвесторы и представители города очень мало внимания уделяют благоустройству общественных пространств. Город нуждается в обновлении и в смысле культуры, а культура – ​​это не только театры и кинотеатры. Праге не хватает более провокационного дизайна чешских художников в общественных местах», — добавляет он.

По его словам, одной из причин является типичный чешский менталитет. «Чехи ценят новое только со временем. Я всегда говорю, что лучший пример — «Танцующий дом». Когда его предполагалось построить, 95% людей были против. Потребовалось пять лет, чтобы это поняли и сегодня Танцующим домом восхищаются те же 95% людей. Вы, чехи, принимаете вещи медленно, вам нужно их анализировать, вы беспокоитесь об этом, а потом говорите, что довольны», — добавляет он, добавляя, что это одна из причин, почему в Праге мало интересных зданий.

Источник: seznamzpravy.cz

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