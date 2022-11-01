Арендная плата в Праге выросла на 22% в годовом исчислении

Из данных портала UlovDomov.cz, посвященного аренде, следует, что больше всего арендная плата в Чехии в прошлом году выросла в Праге — на 22% в годовом исчислении. В регионах рост составил около 10%.

Однако ближе к концу года цены на аренду стали падать. Аренда квартиры 2+кк в Праге стоит в среднем 17 940 крон. По данным компании UlovDomov.cz, повышение цены на квартиры такой планировки составило 2 777 крон, что означает увеличение по сравнению с прошлым годом на 18%. Арендная плата за квартиры 1+кк (+2 359 крон) и 3+кк (+5 129 крон) в Праге выросла на 22%. В городе Пльзень арендная плата увеличилась в среднем на 7%, в Оломоуце рост составил от 6 до 12%. В Брно аренда двухкомнатных квартир подорожала в среднем на 672 кроны, то есть по сравнению с прошлым годом рост составил 5%, а на квартиры 2+1 — 13% (+1 703 крон).

Стоимость аренды растет из-за того, что многие не могут покупать собственное жилье из-за дорогих ипотечных кредитов. «Снижение ставок поможет стимулировать рынок частного жилья. С другой стороны, повышение арендных ставок не вредит рынку, потому что увеличивает прибыль для инвестора, купившего недвижимость», — сказал Марек Падевет, директор жилых проектов PSN. Директор по маркетингу и продажам UBM Development Czechia Алиса Сламова согласна с тем, что окупаемость инвестиций в недвижимость ускорится из-за увеличения спроса на арендное жилье и роста арендной платы.

Ежемесячные расходы на собственное жилье в Праге для квартиры площадью 60 квадратных метров могут быть в 2,4 раза больше, чем стоимость аренды. У отремонтированной квартиры в Праге цена квадратного метра составляет около 120 000 крон, погашение 90-процентного ипотечного кредита на 30 лет при текущей средней процентной ставке 6,77% потребует около 42 000 крон в месяц, в то время как арендная плата чуть меньше 18 000 крон. Однако в регионах такой разницы нет. Например, в Оломоуце средняя арендная плата за квартиру 1+кк составляет 9 422 кроны, а погашение 90-процентной ипотеки на 30 лет при ставке 6,77% будет примерно на 7 000 дороже. Цены аренды и ежемесячные платежи по ипотечному кредиту на собственное жилье наиболее близки в Остраве, где соотношение ежемесячных платежей по ипотечному кредиту на старую квартиру к арендной плате составляет 1,4.

В последнем квартале прошлого года по сравнению с третьим кварталом арендная плата снизилась. Цены на квартиру 2+кк в Праге стали на 850 крон ниже, а в Остраве для квартиры 3+кк падение составило 13% (−2 358 крон). Дальнейшее развитие событий на рынке недвижимости, по мнению экспертов, оценить сложно. Рынку требуется больше строительства. Увеличение предложения будет сдерживать цены, считает Михал Хрбаты, директор портала UlovDomov.cz.

Источник: remspace.cz

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