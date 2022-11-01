Глава девелоперской компании Ekospol: «Никогда не было такого плохого года, как прошлый»

В прошлом году застройщики продали 2400 новых квартир в Праге, что является самым низким показателем за последние 20 лет. В годовом исчислении продажи в столице упали на 62,8%.

Это следует из анализа девелоперской компании Ekospol, которая следит за рынком новых квартир в Праге.

По данным Ekospol, на пражский рынок новых квартир значительное влияние оказала дорогая и недоступная ипотека, а также неопределенная экономическая ситуация. «Никогда не было такого плохого года, как прошлый», — сказал Эвжен Корец, генеральный директор Ekospol.

Корец сказал, что в дополнение к дорогим ипотечным кредитам огромное влияние на рынок оказало введение более строгих требований к оценке претендентов на ипотеку с прошлой весны. «Из-за этих жестких условий, установленных Чешским национальным банком, даже люди, у которых в последнее время не было бы проблем с этим, не смогут получить ипотечное финансирование. Влияние на рынок жилья очевидно», — сказал Корец.

В 2021 году в Праге застройщики продали в общей сложности 6 450 новых квартир. Только во втором квартале 2021 года 2350 квартир обрели нового владельца — почти столько же, сколько за весь прошлый год.

Один квадратный метр новой квартиры в конце прошлого года стоил в среднем 147 050 крон, что на 14,5% больше, чем в прошлом году. За квартиру площадью 55 квадратных метров покупатель заплатит на миллион крон больше, чем годом ранее. Однако рост цен замедлился — по сравнению с третьим кварталом 2022 года средняя цена квадратного метра увеличилась на 1%.

По оценке Кореца, цены на новые квартиры на пражском рынке достигли своего пика и будут либо стагнировать, либо расти незначительно в процентном отношении. Причем цены по данным на конец года могут не отражать реальность, так как многие крупные застройщики начали предлагать различные бонусы за новую квартиру, например, встроенную кухню или ваучер на меблировку квартиры. Эти предложения снижают конечную цену новой квартиры, хотя формально они не относятся к скидкам, отметил Корец.

Корец не ожидает принципиального снижения стоимости новых квартир. «Девелоперы не опустятся ниже той стоимости, за которую они построили квартиры. Они скорее приостановят продажи на время, чем пойдут на убыток», — сказал Корец.

Ekospol работает почти исключительно на территории Праги и с момента своего основания в 1992 году реализовал 58 проектов с квартирами на 10 000 человек, например, в прошлом году Ekobyty в Угржиневси с 69 квартирами. За последний отчетный период 2020/2021 компания сообщила о продажах в размере 900 миллионов крон и прибыли в размере 139,3 миллиона крон.

Источник: ceskenoviny.cz

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