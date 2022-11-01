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Рынок недвижимости
Цены на квартиры на вторичном рынке в Чехии снижаются

Цены на квартиры на вторичном рынке в Чехии снижаются

Партнер рубрики:
Марина Коханкова
22 января
11:16
879
​В четвертом квартале прошлого года средняя цена старых квартир в Праге вернулась к значениям конца 2021 года. Аналогичная ситуация и в Брно.

Цены на квартиры на вторичном рынке в Чехии снижаются

В конце первого квартала прошлого года квартира на вторичном рынке жилья в Праге стоила почти 123 000 крон за квадратный метр. Однако в течение года цена упала и в четвертом квартале составила примерно 112 500 крон за квадратный метр, то есть практически столько же, сколько в четвертом квартале 2021 года.

После весеннего роста цен средняя квартира площадью 65 квадратных метров в расширенном центре мегаполиса потеряла почти 680 000 крон.

Аналогичная динамика цен зафиксирована в Брно, где подобная квартира потеряла 475 000 крон по сравнению с прошлогодним максимумом. Средняя цена квадратного метра в Брно упала до 87 902 крон. Это следует из исследования риелторской группы European Housing Services (EHS), которая использует данные своих учредителей, риелторских служб Bezrealitky и Maxima Reality.

«Разрыв между отдельными квартирами на рынке продолжает увеличиваться. Цены падают там, где недвижимость имеет недостатки вроде плохой доступности, требует реконструкции или находится в здании с дорогой энергией. Квартиры в хороших районах Праги и Брно продаются по тем же ценам, что и летом», — сказал Хендрик Мейер, глава EHS.

Квартиры в Устецком крае продаются по 32 486 крон за квадратный метр, что на 4% меньше, чем в третьем квартале. В Карловарском крае цены составили 36 406 крон, а в Моравско-Силезском крае — 40 273 кроны за квадратный метр. В обоих регионах произошло снижение на 9%.

«Видно, что рынок недвижимости в упадке. Сейчас мы пытаемся предсказать, как долго это продлится», — сказал Мейер из EHS. По его оценке, в первом квартале 2023 года еще можно ожидать частичного падения цен на старые квартиры, но, скорее, будет преобладать стагнация. По словам Мейера, во второй половине весны рынок возьмет передышку, и вместе с ней может произойти значительный поворот.

Что касается арендной платы, количество людей, заинтересованных в аренде квартиры, уменьшилось в четвертом квартале. В то время как в августе на квартиру в среднем претендовали 39 человек, в конце года их было 16. По данным EHS, причиной стало большее количество предлагаемых объектов. «Это в том числе дома и квартиры, оставленные украинскими беженцами, вернувшимися на родину, а также отремонтированные квартиры, купленные накануне ужесточения условий выдачи ипотечных кредитов весной прошлого года», — сообщает EHS.

В Праге и Брно особенно растет число домохозяйств, которым экономически выгоднее сдавать свою большую квартиру и переехать в меньшую. Сдаются и квартиры, которые люди купили для своих детей-студентов. «Все больше домохозяйств компенсируют увеличение расходов за счет аренды», — добавил Томаш Бойда, директор службы Tvůj Správce.

Источник: seznamzpravy.cz

 

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