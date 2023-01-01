Отдельная комната, общая кухня. Чехи стали чаще выбирать совместное жилье

В прошлом году квартплата существенно подорожала, а в некоторых населенных пунктах даже выросла на десятки процентов. Поэтому чехи все чаще начинают снимать частные комнаты вместо квартир. Хотя они делят туалет и ванную с незнакомцами, они экономят деньги.

Все началось в 2012 году, когда Шарка Данькова, сегодня успешный предприниматель, решила сдать часть своего дома в аренду и разделить дом с иностранными арендаторами. С тех пор четырехкомнатную квартиру заселили самые разные жители, от иностранных студентов до врачей или программистов.

«Одиннадцать лет назад я уехала на год в Австралию. Оба ребенка вышли из квартиры и встали на ноги. Когда я вернулась, годовой перерыв прервал мой бизнес, и мне пришлось работать над его возобновлением», — описывает она свою ситуацию.

Совместное проживание в квартире действительно накладывало некоторые ограничения, особенно с точки зрения конфиденциальности, например, совместное использование кухни или ванной комнаты. Но это был способ обезопасить финансы в смутное время.

«Однако я знала, что при построении бизнеса у меня не было определенной месячной зарплаты, и я хотела обеспечить хоть какой-то доход», — объясняет Шарка Данькова, архитектор и руководитель ERGO Work Space.

По данным службы недвижимости Bezrealitky.cz, все больше людей в Чехии выбирают подобную стратегию сдачи в аренду свободных комнат. Из года в год наблюдается значительный рост предложения в желаемых местах, особенно в областных городах.

«Количество предлагаемых комнат или, например, частей семейных домов в некоторых местах увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Хотя предложение растет с небольшой базы, оно становится довольно сильным», — сообщает Хендрик Мейер для Bezrealitky.

Однако, по данным крупнейшей платформы недвижимости Sreality.cz, спрос с другой стороны также растет прямо пропорционально, то есть людей, которые ищут именно такой образ жизни, и это уже не только студенты.

«Что касается спроса, то он постоянно растет. Отдельные комнаты в аренду ищут не только студенты, поэтому резкого падения во время закрытия школ в рамках ковид-мероприятий не произошло. Однако в прошлом году мы наблюдали значительно больший рост интереса к комнатам, чем в предыдущие годы», — говорит Шарлота Смутна, аналитик данных Seznam.cz.

По ее словам, спрос носит сезонный характер и всегда достигает максимума летом, особенно в августе. Но, несмотря на сезонные колебания, интерес быстро растет. Только в августе прошлого года платформа Sreality.cz зарегистрировала на 42% больше запросов, чем в августе 2021 года.

«Точно так же в декабре, несмотря на обычное падение, у нас было на 15% больше запросов по сравнению с 2021 годом. В целом за прошлый год мы обработали на 30% больше запросов, чем в предыдущем. Предварительные данные за январь также демонстрируют повышенный интерес», — констатирует аналитик.

Значительный рост спроса и интереса к аренде отдельных комнат в первую очередь связан с ценой и стремлением максимально сэкономить в условиях рекордной инфляции и роста цен.

По словам Хендрика Мейера, решающую роль в принятии решения о выборе коммунальной квартиры в качестве постоянного образа жизни играет резкий рост цен на энергоносители и общий рост арендной платы. Арендная плата, например, прошлой осенью выросла почти на 20% во всей Чехии.

Сейчас за стандартную Прагу 1+кк в среднем платят около 11,5 тысяч крон. И это только чистая рента без учета других сборов и цены на энергию.

Согласно объявлениям на портале Sreality.cz, в Праге самую дешевую аренду комнаты можно найти за 7 тысяч крон. Однако квартира площадью примерно от десяти до двенадцати квадратных метров скорее всего будет находиться на окраине столицы, например, в Петршинах или Крчи.

Аренда самой дорогой комнаты в Праге часто оказывается дороже, чем аренда некоторых целых квартир. Ежемесячная арендная плата превышает 20 000 крон, но квартира находится в популярных местах, таких как Вршовице или Голешовице. Самые дорогие предлагаемые комнаты имеют площадь примерно от 16 до 18 квадратных метров.

«Хотя можно с осторожностью отметить, что сейчас рост арендной платы на мгновение остановился и в некоторых городах немного снижается, стоимость жилья остается очень высокой», — объясняет Хендрик Мейер.

Кроме того, по его словам, стоимость жизни в целом растет, что, конечно же, сказывается и на домохозяйствах, состоящих из одного человека. И тогда им приходится искать радикальную экономию и новые способы жизни – особенно если искать более дешевую аренду, например, за чертой города, для них не вариант.

Сколько стоит снять квартиру-студию?

Средний размер однокомнатной квартиры в Праге составляет от 27 до 32 квадратных метров. Согласно объявлениям на портале Sreality.cz, самую дешевую аренду квартиры 1+кк в настоящее время можно найти за 7,9 тыс. крон, например, на Смихове.

Однако самая дорогая аренда квартиры 1+кк в Праге превышает среднюю стоимость квартиры в столице, в основном из-за оборудования и того, что квартира находится в новостройке. Ежемесячная арендная плата составляет 32 тысячи крон и такая квартира находится в Праге 5 в Коширжи.

Совместное проживание наиболее распространено в тех местах, где арендная плата самая высокая, то есть в основном в Праге и частично в Брно.

«Особая ситуация и в студенческих городках, где молодые люди часто остаются вместе даже после окончания учебы, то есть, например, в Пльзене и Оломоуце. Если, например, партнерские отношения не вынуждают их меняться, им незачем искать отдельную аренду, особенно в нынешней ценовой ситуации», — заключает Хендрик Мейер.

Источник: seznamzpravy.cz

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