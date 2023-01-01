Девелоперский проект Zahálka: уникальный вид на Влтаву

Статус: продажи открыты
Девелопер: Horizon Holding
Район: Прага 4
Местонахождение: Модржаны
Общее количество квартир: 226
Размер квартир: 1-5+kk
Первая фаза проекта, реализованная в сотрудничестве с KARLÍN GROUP, была завершена осенью 2020 года. Второй этап был завершен осенью 2022 года.
Авторы проекта подчеркивают его удачное расположение на реке Влтава, на границе районов Ходковички и Модржаны. Концепция современного жилья с уважением к природе совмещает в себе покой и пространство для отдыха с бесчисленными возможностями активного досуга.
Дома построены таким образом, что с обширных террас открывается захватывающий вид на большую часть пражской долины Влтавы во всех направлениях. Благодаря тому, что дома расположены на возвышенности, вид из каждой квартиры, начиная с самых нижних этажей, уникален.
Высококлассная архитектура домов дополняется красивым ландшафтным дизайном. В комплексе предусмотрена исключительно подземная парковка, так что вся поверхность сохраняется для озеленения.
Небольшие квартиры в этом проекте пользуются большим спросом, их покупают в качестве хорошей инвестиции.
Ближайшие начальные школы и детские сады находятся в Ходковичках и Модржанах, в 15 минутах езды на общественном транспорте.
За полем для гольфа со стороны района Модржаны находится спортивная площадка FreestylePark, поле для мини-гольфа Pirate Park, перед полем для гольфа со стороны Браника — теннисные корты, зал для бадминтона, тренировочная площадка Lodnická, которая представляет собой тренажерный зал под открытым небом.
Этот новый район в тихом месте с видом на Влтаву и часть Праги и с быстрым сообщением с центром города станет идеальным жилым пространством для требовательных людей. Однако его можно рассматривать и как уникальную инвестиционную возможность.
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