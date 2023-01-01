В Праге спрос на офисы в прошлом году вырос на 43%

В Праге в 2022 году валовой реализованный спрос на офисные помещения увеличился на 43%.

Из анализа ассоциации консалтинговых фирм по недвижимости Prague Research Forum, членами которой являются компании CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank и Savills, следует, что в четвертом квартале 2022 года были заключены и продлены договоры аренды и субаренды на 551 500 квадратных метров офисных площадей. Максимальная арендная плата увеличилась на 10%. Больше всего помещений было арендовано в Праге 4 (30%) и Праге 8 (23%), а наибольший интерес к ним проявили технологические компании (28%), финансовые институты и фармацевтические компании (по 10%). Общий размер офисных площадей в Праге к концу 2022 года составил 3,8 млн квадратных метров.

По данным Prague Research Forum, валовой реализованный спрос в четвертом квартале 2022 года достиг 153 200 квадратных метров. Это представляет собой увеличение на 12% по сравнению с предыдущим кварталом и на 45% по сравнению с предыдущим годом.

«Значительная часть спроса — это разблокировка отложенного спроса компаний за период пандемии коронавируса 2020 и 2021 годов, когда никто не был уверен, в каком объеме вернется офисная работа. К настоящему времени большое количество компаний уже опробовали различные комбинации работы из офиса и дома и имеют четкое представление о том, какие площади им потребуются в будущем», — сказал Яромир Сачунски из Prochazka & Partners.

Арендная плата росла в первые три квартала прошлого года, самый высокий годовой прирост составил 2,5 евро (60 крон) на квадратный метр. В конце прошлого она достигла 26–26,5 евро (624–636 крон) за квадратный метр в месяц в центре Праги. В расширенном центре она колебалась от 17,5 до 18 евро (от 420 до 432 крон), а на окраинах — от 15 до 16 евро (от 360 до 384 крон).

Ожидается, что в 2023 году будет завершено строительство почти 130 000 квадратных метров офисных площадей. Общая площадь свободных офисов в четвертом квартале достигла 293 600 квадратных метров. Больше всего свободных площадей было в Праге 4 (60 900 квадратных метров), а меньше всего — в Праге 10 (9 600 квадратных метров). В процентном отношении самая высокая доля свободных площадей была в Праге 3 (23,8%), а самая низкая — в Праге 8 (4,8%).

Источник: remspace.cz

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